روحاني يتوعد “ترامب” بمواجهة عواقب وخيمة في حال انسحابه من الاتفاق النووي

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تابع موقع مصر 365 تهديد حسن روحاني رئيس دولة إيران نظيره دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من عواقب انسحابه من الاتفاق النووي والذي قد تم عقده خلال عام 2015 بين إيران وعدد دول أوروبا وأمريكا.

وقد أشار الرئيس الإيراني قائلاً “أقول للذين في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فإن الحكومة الإيرانية سترد بحزم”، وأضاف “إن أي شخص سوف يخون الصفقة فعليه أن يعلم أنه سوف يواجه عواقب وخيمة” تبعاً لما قد تم نشره من قبل الوكالة الروسية “سبوتنيك”.

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ويجدر هنا الإشارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد خلال وقت مضى أنه سوف ينسحب من الاتفاق النووي مع الدولة الإيرانية إذا لم توافق كلا من الدول التالية بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا على إجراءات التغييرات الجذرية في الاتفاقية الدولية والتي تقتضي فرض عقوبات دولية جديدة ضد الدولة الإيرانية.

وقد وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق الدولي بأنه “سيء للغاية” بينما صرح محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن الدولة الإيرانية سوف تعود إلى تخصيب اليورانيوم إذا انسحب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الدولي.

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