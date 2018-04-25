واشنطن بوست تعلن عن ملامح الحرب المحتملة بين إيران وسوريا وإيران

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تعليق الصحفية الأمريكية واشنطن بوست عن ملامح الحرب المحتملة نشوبها بين كلا من الدولة الإيرانية والدولة الإسرائيلية والتي تتصدر المشهد الدولي خلال الوقت الراهن إلى جانب الحديث عن صراع مفتوح مع الدولة السورية.

وقد أعلنت الصحيفة التالي “الضربة العسكرية الأخيرة على الدولة السورية قد أتت في أعقاب ضربة إسرائيلية على منشأة إيرانية في مطار سوري مما أسفر عن موجة من الإدانات من قبل داعمي النظام السوري في كلا من موسكو وإيران، علماً أنه منذ عام 2012 قد نفذت المقاتلات الإسرائيلية حوالي 100 غارة على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا”.

Advertisements

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين في الدولة الإسرائيلية يعتبرون تلك الإجراءات ضرورية من أجل تجنب التهديد الدائم على الحدود من أجل الحد من تدفق السلاح المرسل إلى “حزب الله”.

وقد أعلن أفيجدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي قوله ” مهما كان الثمن، لن نسمح بلفّ حبل المشنقة حول أعناقنا”، وقد علق على تساؤل عن احتمال نشوب حرب جديدة أعلن قائلاً ” آمل ألا يحدث ذلك، أعتقد أن دورنا الأساسي هو منع الحرب وهذا يتطلب ردعًا حقيقيًا ومحددًا، إضافةً إلى الجاهزية للردّ”.

وقد أعلن محمد جود ظريف وزير الخارجية الإيرانية أنه يتهم إسرائيل بتصعيد حالة التوتر من خلال انتهاك الأجواء السورية، وأشار قائلاً ” لا أعتقد أنّنا متجهون نحو حربٍ إقليميّة، إلا أنني أعتقد، مع الأسف، أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، وآمل أن تتمكن من فعل ذلك بدون عقاب بسبب الدعم الأمريكي ومحاولة إيجاد ستار للاختباء خلفه”.

أقرا المزيد التعليم: لا داعي للجدل حول نظام التعليم الجديد.. ومهمتنا شاقة.