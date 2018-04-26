انهيار موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

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انهار موقع « بونجي – ري » ، الذي تجري فيه كوريا الشمالية ، تجاربها النووية ، بشكل جزئي ، وأصبح غير صالح للاستخدام في أي تجارب نووية أخرى ، بعد أن شهد 6 تجارب نووية في السابق ، منذ العام 2006 ، وحتى اليوم ، وذلك حسبما أكد علماء صينيون ، اليوم الخميس .

وبعد إجراء الاختبار النووي الأخير في « بونجي – ري » ، ضربت عدة هزات ارتدادية هذا الموقع في شهر سبتمبر ، ما أدى إلى انهيار جزئي للجبال ، بحسب علماء الزلازل .

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والسبت الماضي ، أعلن كيم جونج أون ، زعيم كوريا الشمالية ، تعليق بلاده التجارب النووية والصاروخية ، بشكل مفاجئ ، وذلك قبل محادثات تاريخية تجمع زعماء الولايات المتحدة الأمريكية ، الرئيس دونالد ترامب ، مع زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، وزعيمة كوريا الجنوبية ، كل على حدة .

آخر الأبحاث التي أجرتها جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين ، بشأن موقع التجارب النووية الكوري الشمالي ، سوف ينشر في دورية الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي ، خلال الأيام المقبلة ، و البحث خلص إلى أنه بعد 8 دقائق ونصف دقيقة ، من إجراء آخر اختبار نووي في الموقع ، حدث انهيار شبه رأسي ، باتجاه مركز التجارب النووية .

وموقع « بونجي ري » ، يقع في تضاريس جبلية ، في الشمال الشرقي لكوريا الشمالية ، كما أن الاختبارات تجرى داخل شبكة من الأنفاق المحفورة ، أسفل جبل « مانتاب » .

والبحث الذي نشر ملخصه ، على موقع « يوأس تي سي » ، انتهى إلى أن الانهيار الذي طرأ على البنية التحتية ، تحت جبل « مانتاب » ، جعله غير مناسب للاستخدام ، أو لإجراء تجارب نووية مستقبلية .

وتشير النتائج أيضا ، إلى أن الانهيار في موقع الاختبار النووي في كوريا الشمالية ، يتطلب مراقبة مستمرة للغاية ، وذلك تحسبا لتسرب أي مواد مشعة ، قد تنتشر في المكان .

المشرف على الدراسة ، البروفيسور وين ليان شينج ، قال لصحيفة « وول ستريت جورنال » ، إن الملحوظة بشأن جدوى موقع الاختبار ، لن تدرج في البحث المنشور ، من دون أن يوضح الأسباب .

ونتائج هذا البحث ، مشابهة لبحث آخر ، أجراه فريق من وكالة « جيلين ايرثكوياك » ، نشر في الدورية ذاتها الشهر الماضي ، وأوضح الخبراء آنذاك ، أن الانفجار أحدث فجوة ، ودمر الصخور فوقه ، ما أدى إلى حدوث انهيار ، ورغم ذلك ، لم يذكر البحث شيئا عن مدى سلامة موقع الاختبار ، جراء الانهيار .

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، سجلت زلزالا ثانيا ، بعد نحو 8 دقائق ، من إجراء تجربة نووية ، وتم تقييم الزلزال ، على أنه انهيار في تجويف الجبل ، كما تم رصد 2 من ترددات الزلزال ، أواخر ديسمبر ، وهو الأمر الذي أثار مخاوف ، بشأن مدى ثبات الجبال المحيطة بالموقع الكوري الشمالي .