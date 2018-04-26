زعيما الكوريتين يلتقيان «على الحدود» لبدء محادثاتهما التاريخية

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يستقبل الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون ، غدا الجمعة ، عند الخط العسكري الفاصل الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية ، نظيره الكوري الجنوبي ، مون جاي آن ، قبل بدء قمتهما التاريخية ، في مناسبة مليئة بالرمزية .

عند العوائق الأسمنتية ، التي ترسّم الحدود بين الكوريتين ، وتحديدا في المنطقة المنزوعة السلاح ، يلتقي زعيما كوريا الشمالية والجنوبية ، حسبما أعلن سكرتير الرئاسة في الجنوب .

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وحين يعبر « كيم » ، الخط الفاصل بين الكويتين ، سيرا على الأقدام ، سوف يصبح أول زعيم من كوريا الشمالية ، يضع قدمه في الجنوب ، منذ انتهاء الحرب بين بيونج يانج وسيول ، قبل 65 عاما .

وتؤدي القوات العسكرية الكورية الجنوبية ، مراسم الترحيب ،أمام بيت السلام في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية « بانمونجوم » ، التي تستضيف القمة بين الكوريتين .

وقبل بدء الجلسة الصباحية ، التي وصفت بأنها « قمة من أجل السلام والرخاء ، في شبه الجزيرة الكورية » ، يوقع كيم في دفتر الزوار ، ويتناول الوفدان طعام الغداء « بشكل منفصل » ، حسبما أعلن سكرتير رئاسة الجنوب ، حيث يعبر الوفد الشمالي الحدود مرة أخرى عائدا إلى منطقته ، لتناول طعام الغداء .

ويزرع زعيما سيول وبيونج يانج ، شجرة معا عند خط ترسيم الحدود ، قبل الجلسة التي تجمعهما ، والتي تعقد بعد الظهر ، تليها مأدبة ثم حفل وداع في المساء ، قبل عودة « كيم » إلى الشمال .

وفد بيونج يانج ، يضم شقيقة « كيم » ، ومستشارته الأقرب كيم يو جونغ ، التي حضرت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب ، في فبراير الفائت .