حرب تلوح في الأفق.. إسرائيل تهدد بـ«تدمير إيران»

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جولة جديدة من التصعيد ، تشهدها التصريحات بين المسؤولين في إسرائيل وإيران ، إذ خرج أفيجدور ليبرمان ، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، مهددًا النظام في طهران .

وهدّد « ليبرمان » ، وزير الحرب في حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو – حسب ما نلقت صحيفة « إيلاف » السعودية ، اليوم الخميس – ، أنَّه إذا هاجمت إيران ، إسرائيل ، فإنَّ تل أبيب سوف تضرب طهران ، وسوف تدمر كل موقع عسكري يتبع إيران ، ويهدد إسرائيل في سوريا ، « مهما كان الثمن » .

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وأضاف وزير الدفاع في جيش الاحتلال ، ردا على سؤال بشأن تهديدات طهران الأخيرة لإسرائيل ، بالرد على استهداف مطار « التي فور » في سوريا ، قائلا : « إذا هاجم الإيرانييون ، تل أبيب ، فسوف نضرب طهران ، وإذا لم يسد الهدوء في تل أبيب وإسرائيل ، كذلك فلن تهدأ الأوضاع في طهران . أعرف ما أقول ، ولا أنصح أحدًا بأن يجّربنا . نحن على أتم استعداد لكل الاحتمالات » .

وبشأن احتمالية وقوع صدام ، بين روسيا وإسرائيل ، حال استهداف مواقع إيرانية في الأراضي السورية ، قال « ليبرمان » ، إنَّ هذا الأمر مستبعد ، متوعدًا الحكومة السورية برد « مؤلم » ، في حال تعرَّضت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي .

وأضاف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ، قائلا : « إذا أطلق بشَّار الأسد نيرانه ، نحو طائرات تل أبيب ، فسوف نعرف كيف نوجه ردًا مؤلمًا ، وندمِّر مصادر نيرانه أيًا كانت ، ولن نستثنيه من ردنا » .

وتابع « ليبرمان » ، قائلا إنَّ إسرائيل ، لا تريد الحرب مع أحد ، لكنها في الوقت ذاته ، لن تسمح بـ« منصات إيرانية في سوريا مهما كان الثمن » ، معتبرًا أنَّ نظام الرئيس حسن روحاني ، « يعيش أيامه الأخيرة » .

وتطرَّق وزير الدفاع ، في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إلى مسألة « الاتفاق النووي » ، بين الولايات المتحدة الأمريكية ، وإيران ، وأكد أنَّ انسحاب واشنطن من الاتفاق ، سوف يؤدي إلى انهيار إيران اقتصاديًا ، بعدما أنفقت في سوريا حتى الآن ، ملبغًا تجاوز 13 مليار دولار ، فضلًا عن إنفاقها 2 مليار دولار سنويًا ، على « حزب الله » اللبناني ، وحركة « حماس » الفلسطينية ، وجماعة « الجهاد الإسلامي » ، وما وصفها بـ« المليشيات الإرهابية » .

وفي ما يخص العلاقات بالدول العربية ، أشار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إلى أنَّ هناك حوارًا مع دول عربية رفض تسميتها ، وقال : « الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ، وهناك تفاهم على ما يقرب من 75% من الأمور » .

واعترف « ليبرمان » ، أنَّ الـ25% المتبقية هي الأصعب ، وقال إنَّه « مع القيادة الحديث سهل ، ولكن الأمور معقدة بين الشعوب ، لأن مشكلة العالم العربي ، غياب طبقة وسطى قوية ، تعني ثقافة وعلم ومعرفة ، وتتطلع إلى الأفضل ، والسلام والعيش في هدوء » .

إلى هذا ، رفض وزير دفاع جيش الاحتلال ، التعليق على تصريح الجنرال جادي إيزنكوت ، قائد الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بشأن وجود تعاون أمني بين إسرائيل والدول العربية ، وقال إنَّ هناك « تنسيق » ، ودعا المسؤولين العرب ، إلى « الخروج للعلن وزيارة إسرائيل ، كما فعل الرئيس المصري الراحل ، محمد أنور السادات » .

وبشأن ما يتعلَّق بالقضية الفلسطينية ، رأى أفيجدور ليبرمان ، ضرورة أن يتضمن الحل ، كل الأطراف في المنطقة ، وذلك في صفقة واحدة .

وقال وزير دفاع جيش الاحتلال ، إن هناك كثيرًا من المشكلات في العالم العربي ، لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ، مضيفًا : « يجب أن يكون الحل إقليميًا عامًا ، وليس على مراحل ، وأن يتضمن 3 أمور أساسية : الحل مع الفلسطينيين وإقامة دولة لهم ، مع حل لمسألة عرب إسرائيل ، يتضمن تبادل سكان وأراض ، وسلام وتطبيع مع كل الدول العربية» .

وجدد كذلك ، وزير دفاع دولة الاحتلال ، أفيجدور ليبرمان ، رؤيته للدولة الفلسطينية ، على أن تكون منزوعة السلاح تمامًا ، وأن تكون هناك سيادة أمنية إسرائيلية ، في غور الأردن والضفة الغربية .