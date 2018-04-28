دونالد ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية

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“إيران لن تمتلك أسلحة نووية” عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم ولكنه امتنع عن أي تعليق يفيد أنه قد يفكر في استخدام القوة ضد إيران أم لا.

كما أشار الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع “أنجيلا ميركل” المستشارة الألمانية قائلاً: أنا لا أتحدث إن كنت أنوي أن أستخدم القوة العسكرية ضد إيران أم لا، ولكنني أستطيع أن أؤكد لكم أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، كما أستطيع أن أقول لكم أنهم لن يحصلوا على أسلحة نووية”.

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