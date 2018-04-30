بين «المستقبل المجهول» و«إرادة السلام».. العالم يشيد بصلح الكوريتين

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بعد عام من التوتر ، لم يخل من شد وجذب وتهديدات ، أعلن الصلح رسميا بين الكوريتين ، ووضع نهاية للحرب بين البلدين ، ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ، وهو الموقف الذي أشاد به زعماء العالم ، ووصفوه بأنه «تعهد جريء» من زعيمي الكوريتين ، بإنهاء الصراع بينهما ، وفتح صفحة جديدة من العلاقات ، دون خلافات .

الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، غرد معلقا على القمة التاريخية ، التي عقدت صباح الجمعة الماضي ، بين زعيمي الكوريتين ، عبر حسابه الرسمي ، على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » ، قائلا : « إعلان نهاية الحرب الكورية .. أمريكا لا بد أن تكون فخورة ، بما يحدث الآن في كوريا » ، وزاد : « تحدث أمور جيدة ، لكن الوقت كفيل بإثبات ذلك » .

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وأضاف الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، قائلا : « بعد عام صاخب من إطلاق الصواريخ ، وإجراء تجارب نووية ، يعقد اجتماع تاريخي بين الكوريتين الآن » .

بدورها ، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، هوا شونينج ، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي في بكين ، الجمعة الماضي : « نشيد بزعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ، بسبب اتخاذ تلك الخطوة التاريخية ، ونعرب عن تقديرنا للقرار السياسي ، والشجاعة التي أبدياها » .

رئيس الوزراء الياباني ، شينزو آبي ، أشاد هو الآخر بجهود كوريا الجنوبية ، في عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون ، قائلا : « آمل بشدة ، أن تتخذ كوريا الشمالية ، خطوات ملموسة في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي ، ومسألة المواطنين اليابانيين ، المختطفين من جانب بيونج يانج » .

أما رئيس المجلس الأوروبي ، دونالد توسك ، فعلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي ، على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » : « ما سمعته اليوم من كوريا ، وما شهدته هنا في البلقان في الأيام الأخيرة ، يتعين أن يكون تذكارا إيجابيا للجميع ، بأن المستحيل يمكن أن يصبح ممكنا ، ويعتمد ذلك بشكل كامل ، على الإرادة الطيبة وشجاعة الأفراد » .

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي « ناتو » ، ينس شتولتنبرج ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي : « يؤيد ( ناتو ) بشكل كامل ، حلا سياسيا للتوترات في تلك المنطقة ، رأيت بنفسي مدى عمق تلك التوترات ، عندما زرت مؤخرا كوريا الجنوبية ، والمنطقة منزوعة السلاح » .

وغرد رئيس وزراء إيطاليا ، باولو جينتيلوني ، عبر حسابه الرسمي ، على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » ، قائلا : « أعلنت الكوريتان انتهاء الحرب ، مر أكثر من 60 عاما ، المستقبل حافل بالمجهول ، لكنه يوم تاريخي » .