أوروبا تحذر ترامب من فرض رسوم تجارية: «مستعدون للرد»

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وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا ، تحذيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، ورئيسة وزراء بريطانيا ، تريزا ماي ، من فرض رسوم تجارية على أوروبا ، وزادوا : « على الاتحاد الأوروبي ، أن يكون مستعدا للرد ، في حال حصول ذلك ، بفاعلية وسرعة » .

الرئاسة الفرنسية ، أصدرت أمس الأحد ، بيانا إثر مشاورات هاتفية السبت الماضي ، بين ماكرون وميركل وماي ، أكدت فيه أن القادة الثلاثة ، يأملون بألا تتخذ واشنطن ، إجراءات تتنافى مع المصالح ، بين ضفتي الأطلسي » .

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ومن المفترض أن تدخل الرسوم الأمريكية ، على الفولاذ والألومنيوم ، حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي ، وسبق وحض حلفاء تجاريون أساسيون ، للولايات المتحدة الأمريكية ، البيت الأبيض ، على إعفائهم من الرسوم الإضافية .

والأسبوع الماضي ، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ماكرون وميركل ، لكنه لم يعط أي إشارة ، بشأن عزمه إعفاء الاتحاد الأوروبي ، الذي صدر العام الماضي ، من الفولاذ والألومنيوم ، ما تفوق قيمته 7.7 بلايين دولار ، إلى السوق الأمريكية

وألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، أعلنت الأسبوع الماضي ، أنها تتوقع أن تفرض واشنطن ، الرسوم مرة أخرى ، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل .

على جانب آخر ، ألمح المستشار الاقتصادي البارز للرئيس ترامب ، لاري كادلو ، الخميس الماضي ، إلى أن الاتحاد الأوروبي ، عليه تقديم « تنازلات » ، إذا أراد تجنب هذه الرسوم ، لكن الأوروبيون ، أكدوا أنه من دون إعفاءات على تلك الرسوم ، سوف يتخذون إجراءات مضادة ، تستهدف منتجات أمريكية بارزة .

واستفادت دول عدة ، بينها « كندا ، المكسيك ، الاتحاد الأوروبي ، وكوريا الجنوبية » ، من إعفاءات على الرسوم ، بنسبة 25 % على الفولاذ ، و10 % على الألومنيوم ، أعلنتها الإدارة الأمريكية الشهر الماضي ، لكن مهلتها تنتهي في 1 مايو المقبل ، وقد لا يتم تجديدها .