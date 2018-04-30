بيونج يانج تبدأ تنفيذ اتفاق المصالحة مع سيول بـ«30 دقيقة» في توقيتها

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في أولى خطوات اتفاق المصالحة بين الكوريتين ، أعلنت بيونج يانج ، اليوم الإثنين ، أنها سوف تقدم توقيتها 30 دقيقة ، كي يتماشى مع توقيت كوريا الجنوبية ، وذلك بداية من 5 مايو المقبل ، وذلك حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية ، في كوريا الشمالية .

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، نقلت عن زعيمها كيم جونج أون ، قوله : « كان أمرا مؤلما ، رؤية ساعتين تشيران إلى توقيتين مختلفين ، لبيونج يانج وسيول ، على جدران المكان الذي عقد فيه اجتماع القمة التاريخي ، مع نظيري الكوري الجنوبي ، مون جيه إن » .

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وزاد زعيم بيونج يانج ، قائلا : « أن يصبح الشمال والجنوب شيئا واحدا ، فهذا ليس معنى مجردا ، لكنها عملية ، يحول فيها الشمال والجنوب الأشياء المختلفة ، التي تفصل بينهما إلى أشياء واحدة » .

وأكدت مسؤولون من كوريا الجنوبية ، أمس الأحد ، أن كيم تعهد بإلغاء التوقيت ، الذي بدأت كوريا الشمالية العمل به ، في العام 2015 ، وذلك خلال ذكرى مرور 70 عاما ، على تحرير كوريا من الحكم الياباني ، بعد الحرب العالمية الثانية .

وكوريا الجنوبية واليابان ، تستخدمان التوقيت ذاته ، الذي يسبق توقيت جرينيتش العالمي ، بتسع ساعات .

وزارة الخارجية الصينية ، أكدت اليوم الإثنين ، أن الصين سوف ترسل كبير دبلوماسييها ، وانج يي ، لزيارة كوريا الشمالية ، يومي الأربعاء والخميس المقبلين » .