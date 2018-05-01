دونالد ترامب: لا نستبعد فكرة التفاوض على اتفاق جديد مع طهران

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أشار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أنه سوف يتخذ قراراً حازماً يخص الاتفاق النووي الإيراني قبل 12 مايو القادم.

كما َاضاف الرئيس الأمريكي خلال تصريح له بالمؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بالبيت الأبيض، بحضور “محمد بخاري” الذي يشغل منصب رئيس نيجيريا، أن العالم بأجمعه يعلم أن طهران مستمرة في تطوير سلاحها النووي، مؤكداً خلال حديثه أنه لا يستبعد فكرة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران.

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وجاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان “بنيامين نتنياهو” رئيس الحكومة الاسرائيلية أن إيران تمتلك برنامج سري بشأن تطوير الأسلحة النووية.

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