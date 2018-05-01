«الخارجية الإيرانية»: نتنياهو «مفضوح» و«دجال»

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الثلاثاء ، أن الاتهامات التي وجهها ، رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، إلى طهران ، بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية ، ما هو إلا « مسرحية هزلية عبثية » ، و قائمة على « الكذب » .

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، بهرام قاسمي ، قال إن المسرحية الهزلية الدعائية الأخيرة ، لرئيس وزراء الكيان الصهيوني ، واحدة من أحدث المسلسلات المكررة للعروض العقيمة والمخزية ، بشأن مزاعم البرنامج النووي الإيراني السري .

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وأضاف قاسمي ، قائلا ، إن « ادعاءات طهران ، تشبث عبثي لمفلس كذاب ومفضوح ، لا يمتلك سلعة للعرض ، سوى بث الأكاذيب وممارسة الدجل » ، وزاد : « قادة الكيان الصهيوني ، يرون بقاء كيانهم غير المشروع والمبني على الزيف والكذب ، في تصور تهديدات من آخرين ، وذلك عبر استخدام الدجل البالي للعصر الجاهلي ، وعدم آطلاع الرأي العام العالمي ، حيث إن عبثية وعقم ذلك ، مكشوفان للجميع أكثر من ذي قبل » .

وفي مؤتمر صحفي ، مساء أمس الإثنين ، اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، إيران ، بالكذب بشأن السعي لامتلاك سلاح نووي ، وهو يقف أمام أكوام من الأوراق ، قال إنها وثائق نووية إيرانية .

وتابع رئيس وزراء الاحتلال : « أولا ، كذبت إيران بشأن أنها لم تمتلك برنامجا للأسلحة النووية أبدا ، ولدينا 100 ألف ملف سري ، يثبت أنها فعلت ذلك . ثانيا ، حتى بعد الاتفاق النووي ، واصلت إيران الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية ، وعززتها من أجل استخدامها في المستقبل » .

تصريحات نتنياهو ، جاءت بالتزامن مع اقتراب يوم 12 مايو المقبل ، وهو الموعد الذي هدد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ، بحلوله ، وذلك ما لم يتم إعادة التفاوض ، بشأن الاتفاق . كما كرر دونالد ترامب ، انتقاده للاتفاق ، وذلك بعد مؤتمر نتنياهو ، معلنا تأييده الكامل ، لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي .

بدوره ، قال وزير الخارجية الإيراني ، جواد ظريف ، إن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، يعيد طرح ادعاءات قديمة ، تصدت لها بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك من أجل رفض الاتفاق .

وتابع ظريف ، قائلا : « يا له من شيء مريح . توقيت منسق للكشف المخابراتي المزعوم ، من جانب الشخص الذي أطلق ادعاءات كاذبة ، ( يقصد نتنياهو ) ، وذلك قبل أيام فقط من 12 مايو المقبل ، لكن مسارعة ترامب للاحتفال ، كشفت لإيران الأمر » .