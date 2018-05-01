بالتفاصيل.. «الموساد» سرق وثائق نووية من إيران

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كشفت صحيفة « نيويورك تايمز » الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، عن تفاصيل عملية نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية ، من أجل الحصول على وثائق ، ادعى رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، أنها تثبت كذب طهران ، بشأن برنامجها النووي .

الصحيفة الأمريكية ، كتبت نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ، قوله ، إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ، « الموساد » ، اكتشفت في فبراير من العام 2016 ، مستودعا سريا في طهران ، كان يستخدم لتخزين ملفات ، خاصة ببرنامج إيران النووي ، ومنذ ذلك الحين ، تراقب استخبارات الاحتلال الإسرائيلي ، المبنى عن كثب .

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وبحسب المسؤول الإسرائيلي ، كما ذكرت « نيويورك تايمز » ، فإن عملاء الموساد ، اقتحموا المبنى في ليلة من ليالي يناير الماضي ، وسحبوا الوثائق الأصلية ، ونقلوها إلى إسرائيل في الليلة ذاتها .

وأضاف المسؤول الإسرائيلي ، أيضا ، قائلا ، إن رئيس الموساد يوسي كوهين ، أبلغ الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بالعملية ، خلال زيارته إلى واشنطن في يناير .

وعزا المسؤول الإسرائيلي ، التأخر في الإعلان عن محتوى المواد المستولى عليها ، إلى أن تحليل الوثائق التي كان معظمها باللغة الفارسية ، استغرق قدرا من الوقت للتأكد من محتواها .