إيران: سننسحب من الاتفاق النووي في حالة واحدة

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قال السفير الإيراني في المملكة المتحدة ، حميد بعيدي نجاد ، أمس الأربعاء ، إن بلاده سوف تدرس إلغاء الاتفاق النووي ، حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه .

وأضاف السفير الإيراني في المملكة المتحدة ، خلال مقابلة مع كريستيان تمانبور ، في شبكة « سي إن إن » ، أمس الأربعاء ، أن « إيران سوف تكون مستعدة ، للعودة إلى الوضع السابق ، حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ، من الاتفاق الموقع في يوليو 2015 ، كما يلوح بذلك ، الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب » .

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وزاد حميد بعيدي نجاد ، قائلا : « لن يعود هناك اتفاق ، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه ، لأن قسما كبيرا من الاتفاق ، تم الإخلال به ، وانتهاكه بشكل واضح » ، لافتا إلى أن طهران ، تدرس سيناريوهات عدة ، لمواجهة مثل هذا القرار الأمريكي ، بما فيها استئناف نشاطاتها النووية ، وخاصة ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ، أو إعادة تحديد التعامل ، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إضافة إلى دراسة نشاطات أخرى ، نافيًا غي الوقت ذاته ، أن تكون بلاده تريد العمل ، على إنتاج أي سلاح نووي .

ويترقّب العالم ، في 12 مايو المقبل ، قرار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ، سوف تظل جزءا من الاتفاق الدولي ، الموقع في يوليو 2015 ، بالعاصمة النمساوية فيينا ، بين إيران من جانب ، و« ألمانيا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، بريطانيا ، وروسيا » من جانب آخر ، وينص على أن تعلق طهران ، برنامجها النووي حتى العام 2025 .