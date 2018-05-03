إصابة ما يقرب من 30 شخص فى انفجار شمال العاصمة البريطانية لندن

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قالت وسائل إعلام بريطانية صباح اليوم الخميس، أن الانفجار الذى وقع خلال احتفال يهودي في شمال العاصمة البريطانية لندن أسفر عن إصابة ما يقرب من 30 شخصًا، ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “إكسبريس” البريطانية، وأضافت أن الانفجار وقع في ستامفورد هيل شمال العاصمة البريطانية لندن، ولكن حتى الأن لم توجد أى تفاصيل عن طبيعة الانفجار.

و قالت شرطة “هاكني”، إن 10 أفراد تعرضوا للإصابة بجروح طفيفة بسبب حريق كبير كان قد اندلع أثناء الأحتفال اليهودي في شمال العاصمة البريطانية لندن، وصرحت شرطة هاكني من خلال حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”: أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أفراد بجروح طفيفة بسبب حريق كبير نشب أثناء احتفالات للطائفة اليهودية في ريفنديل رود في ستامفورد هيل”.

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وتابعت الشرطة: “أنه لم ترد أى تقارير عن مزاعم جنائية. ولم تقع إصابات خطيرة”.

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