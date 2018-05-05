ترامب يؤكد استعداده للمثول للتحقيق فى مزاعم تواطئه مع الروس بالانتخابات الرئاسية

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قال الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” أنه على استعداد للمثول أمام رئيس لجنة التحقيق الخاصة “روبرت مولر” حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية إن كان “عادلا” على الرغم من أن فريق الدفاع الخاص به نصحوه بعدم المثول للتحقيق.

وأضاف ترامب للصحفيين، بشكل أظهر تحول كبير في موقفه، في البيت الأبيض “أنه يحب التحدث، لا أحد يريد أن يتكلم أكثر مني، لأننا لم نقم بأرتكاب أي خطأ، ولكن علينا أن نجد طريقة تضمن لنا أن نعامل بشكل عادل”.

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وتابع “إنه على استعداد لتجاهل محامي إذا أحس بأن الاستجواب سيكون عادلا”، ودافع ترامب عن رودي جولياني، محاميه الجديد الذي قام بتوكيله مؤخرا لينوب عنه في هذه القضية.

لكن جولياني، والذى كان يشغل منصب المدعي الفدرالي السابق أثار جدلا حول ما فعله ترامب ودوافعه في سلسلة من المقابلات التلفزيونية خلال هذا الأسبوع.

ودافع ترامب عن محاميه الجديد جولياني قائلاً ” أنه بدأ بالأمس وسيتوصل للحقائق، إنه رجل رائع”، وأعاد ترامب نفيه لأي تواطؤ مع الروس أثناء حملته الانتخابية وهو ما تنفيه روسيا أيضاً .

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