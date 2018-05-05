شباب يحرقون فتاة هندية «حية».. شكت من اغتصابها فقتلوها

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شكت أسرة فتاة هندية ، عمرها 16 عاما ، لزعماء القرية التي يعيشون بها ، من تعرض طفلتهم للاغتصاب ، فسارع المغتصبون ، إلى إبراح أسرة الفتاة ضربا ، إضافة إلى حرق الفتاة « حية » ، حسب ما ذكرت الشرطة الهندية .

الشرطة الهندية ، ألقت القبض على 14 شخصا ، يشتبه بتورطهم في الجريمتين ، اللتين وقعتا في ولاية جهار خاند ، شرقي دولة الهند ، كما أوضحت أن زعماء القرية ، حكموا على المتهمين بالاغتصاب ، بأداء تمرين للبطن 100 مرة ، إضافة إلى دفع 50 ألف روبية هندية ، أي ما يعادل 750 دولارا أمريكيا .

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وأثار قرار زعماء القرية ، غضب المتهمين ، اللذين قرروا الانتقام من والدي الضحية ، بالاعتداء عليهما بالضرب ، ثم إضرام النار في الفتاة وهي « حية » .

الضابط المسؤول عن القضية ، في مركز الشرطة المحلي ، لوكالة « فرانس برس » للأنباء : « المتهمان اعتديا بقسوة على أسرة الفتاة ، وبعدها اقتحما منزلها ، وأضرما النيران فيها وهي حية ، وذلك بمساعدة شركاء لهم في الجريمة » .

ويعتقد أن الفتاة اختطفت من منزلها ، حين كان والديها في حفل زفاف ، وأوضحت الشرطة الهندية ، أن رجلين اغتصبا الفتاة الصغيرة ، في غابة قريبة من قرية راجا كندوا ، بعدها اكتشف والدا الفتاة ، الجريمة ، وذهبا إلى زعماء القرية ، للشكوى ، والمطالبة بمحاكمة المتهمين .

الجدير بالذكر ، أن مجالس زعماء القرى ، لا تتمتع بأي صفة قانونية ، لكنها تحظى بنفوذ ، في الكثير من المناطق الريفية في الهند ، كما تتولى الفصل في النزاعات ، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ، المعروف بأنه باهظ التكلفة في الهند .

وأوضحت الشرطة الهندية ، أنها اعتقلت 14 شخصا ، من إجمالي 18 متهما ، تريد التحقيق معهم ، في جريمة الاغتصاب والقتل ، وحتى الآن ، لا يزال أحد المتهمين الرئيسيين ، فارا حتى الآن .

وتشهد الهند ، حالة من الغضب الشديد ، بسبب جرائم الاعتداء الجنسي ، ففي العام 2016 ، تم الإبلاغ عن نحو 40 ألف جريمة اغتصاب في الهند . ويعتقد كثيرون ، أن معظم الجرائم ، لا يتم الإبلاغ عنها ، بسبب الوصمة المرتبطة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي .