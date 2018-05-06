نتنياهو: الوقت الحالى هو الأنسب لمواجهة العدوان الإيراني

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن الوقت الحالي هو الفرصة السانحة لوقف العدوان الإيراني في المنطقة، والوقت الحالى أفضل من أي وقت قادم، وأضاف نتنياهو في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأحد أن تل أبيب تصر على الاستمرار فى صد عدائية إيران حتى ولو كان هذا على حساب الدخول في صراع.

وأوضح نتنياهو أن إيران قامت بنقل الأسلحة المتقدمة في الخطوط الأمامية لمواجهة إسرائيل، واحتوت على طائرات بدون طيار، وصواريخ أرض أرض، وأنظمة إيرانية مضادة للطائرات والتي يرى نتنياهو أنها تهديدا للوجود الإسرائيلي بالمنطقة.

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وهو نفس الأمر الذى ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، حين قال أن مواجهة إيران أصبحت أمرا ضرورياً بسبب أمور عدة، وكشف عاموس يدلين رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق بأن شهر مايو الجارى سيشهد تغييرات كبيرة في مستقبل إسرائيل، ولم يستبعد شن هجمات على إسرائيل ينفذها الحرس الثوري .

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