مسؤول أممي: «بوكو حرام» جزءا من الإرهاب الدولي.. والتخلص منها بحاجة لوقت

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أكد مسؤول بارز في المنظمة العامة للأمم المتحدة ، والممثل الخاص لأنطونيو جوتيريش ، في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ، مساء أمس الثلاثاء ، أن التخلص « بشكل كامل » ، من جماعة « بوكو حرام » المتطرفة ، في دولة نيجيريا بالقارة الإفريقية ، أمر سوف يستغرق سنوات ، وذلك رغم سلسلة الهزائم ، التي عاشتها الجماعة المتطرفة ، في الفترة الأخيرة .

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ، محمد بن شمباس ، أن جماعة بوكو حرام المتطرفك ، أثبتت أنها « مجموعة مقاوِمة » ، قائلا إنه يعتقد أن القضاء عليها بالكامل ، أمر يتطلب وقتا » .

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وزاد بن شمباس ، خلال كلمته على هامش قمة إقليمية لدول بحيرة تشاد ، عقدت في ولاية بورنو النيجيرية ، التي شهدت ظهور « بوكو حرام » : « ما نراه اليوم ، هو أن بوكو حرام أصبحت جزءا من شبكة الإرهاب الدولي » .

يذكر أن القمة ، التي شاركت فيها الدول الأربع ، التي تطل على البحيرة ، وهي « نيجيريا ، النيجر ، تشاد ، والكاميرون » ، ناقشت التعاون الإقليمي ، ونشر الوعي ، وتعزيز السلام والتنمية المستديمة ، بين الدول المجتمعة .