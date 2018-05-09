مستشار جون كيري: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يضر بمصالحها

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قال جلين جونسون ، مستشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، جون كيري ، إن قرار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ، كشف عن « سوء فهم جوهري ، للدبلوماسية التي قادت إلى هذا الاتفاق » .

وفي مقال له بصحيفة « بوسطن جلوب » ، نشر اليوم الأربعاء ، لفت جونسون إلى أن ترامب ، لم يعبر التعهد بالمضيّ وحده ، بعيدا عن بقية الدول الأطراف في الاتفاق ، إنما يضع الولايات المتحدة الأمريكية ، في مواجهة مع اتفاق ، كانت قد خاضت مفاوضات طويلة في سبيل إبرامه .

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وقال مستشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، جون كيري ، إن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني ، سوف تظل تبيع للإيرانيين منتجاتها ، سواء كانت هذه المنتجات ، سيارات أو طائرات ، أو نُظم أسلحة ، ولن تلتزم بقرار ترامب الفردي .

وتابع جلين جونسون : « فضلا عن أن قرار ترامب ، يصب في صالح المتشددين الإيرانيين ، الذين يروّجون لفكرة أنه لا يمكن الثقة في واشنطن ، وذلك على حساب المعتدلين الإيرانيين ، الذين كانوا يأملون ، في أن يفضي التعافي الاقتصادي بالشباب الإيراني ، إلى الاقتراب والتفاعل مع الغرب ، بدلا من الابتعاد عنه ، بعد الانسحاب الأمريكي ، من الاتفاق النووي الإيراني » .

ولفت مستشار جون كيري ، إلى أن ترامب اتخذ قراره ، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ، قبيل جلوسه مع كيم جونج أون ، زعيم كوريا الشمالية ، التي تمتلك بالفعل سلاحا نوويا ، ويبغي ترامب إقناعه ، بالتخلي عن السلاح النووي لبلاده ، وذلك في مقابل وعود ، بتخفيف عقوبات عسكرية واقتصادية ، فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ، على كوريا الشمالية .

واختتم جونسون ، مقاله في « بوسطن جلوب » ، قائلا : « لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ، أن نلغي اتفاقا كنا قد أبرمناه ، لتفادي حرب كانت وشيكة ، رغم اعتراض أقرب حلفائنا آنذاك » .

يذكر أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، أعلن أمس الثلاثاء ، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ، من الاتفاق النووي الإيراني ، الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة ، التي كان يقودها سابقه باراك أوباما .