شقيق أمير قطر الأصغر يجري مفاوضات لشراء شبكة إعلامية تابعة لترامب

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تابع موقع مصر 365 إعلان المجلة الأمريكية بوليتيكو عن وجود مفاوضات تتم بطريقة سرية تقوم الحكومة القطرية بإجرائها من أجل شراء حصة مؤثرة من شبكة وصحيفة “نيوز ماكس” المحسوبة إلى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وصديقه كريس رودي.

وقد أعلنت وكالة “إرم نيوز” عن المجلة الأمريكية “بوليتيكو” أن المعلومات التي وردت إليها تفيد أن شقيق أمير قطر الأصغر وهو “محمد بن خليفة آل ثاني” قد التقى بعدد من أصحاب إدارة شركة “نيوز ماكس” لعدد من المرات من أجل إجراء مفاوضات حول شراء حصة مؤثرة من شبكة وصحيفة “نيوز ماكس”.

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وأضاف الوكالة أن الأمير محمد بن خليفة آل ثاني شقيق الأمير تميم موجود في الفترة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة يراد من خلالها البحث عن وسائل مستجدة من أجل الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك الاقتراب من مراكز صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووصفت وكالة “إرم نيوز” ذلك الفعل من الدولة القطرية بأنه “مدفعة مجنونة” من أجل البحث عن جهات تساعدها على مواجهة المقاطعة الحالية التي تعاني منها قطر من الدول العربية مصر والبحرين والسعودية والإمارات، وأضافت مجلة بوليتيكو أن السفارة القطرية بواشنطن قد رفضت الإجابة على التساؤلات التي تم طرحها بشأن تلك المفاوضات التي تتم بطريقة سرية.

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