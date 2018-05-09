تصريحات الخارجية العراقية بشأن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الخارجية العراقية اليوم في بيان صادر عنها اليوم حول القرار الذي أصدره دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حول الانسحاب من الاتفاق النووي مع الدولة الإيرانية وقد وصفت هذا القرار بالمتعجل الغير محسوب.

وقد جاء في بيان الخارجية العراقية كالتالي “تتابع وزارة الخارجية العراقية باهتمام بالغ التطورات الأخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس دونالد ترامب وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي”، وأضاف البيان “أن العراق كان من أول الدول التي رحبت بتوقيعه لما له من تأثير كبير على إحلال السلام في الشرق الأوسط”.

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