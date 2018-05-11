الرئيس التركي يعلق على قرار ترامب حول الاتفاق النووي الإيراني

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رجب طيب اردوغان الرئيس التركي والذي أعلن عن بالغ قلقة وتوتره تجاه التصعيدات الأخيرة داخل الدولة السورية، وجاء تلك التصريحات من خلال اتصال هاتفي له مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

وقد اتفق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية تبعاً لما تم الإعلان عنه في القناة الفضائية التركية “تي ار تي” على أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالانسحاب من “الاتفاق النووي الإيراني” يعد قرار خاطئ حيث أن تلك الاتفاقية الدولية كان لها نجاح دبلوماسي يجب أن يتم المحافظة عليه.

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وقد أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على قرار دولته في الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن أيضا عن فرض عقوبات دولية اقتصادية قاسية ضد الدولة الإيرانية.

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