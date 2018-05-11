فرنسا: عقوبات ترامب على إيران «تخصه وحده»

Advertisements

قال جان إيف لودريان ، وزير الخارجية الفرنسي ، اليوم الجمعة ، إن العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران ، « ليست مقبولة » ، لافتا إلى أهمية التفاوض في شأنها ، مع الشركاء الأوروبيين ، قبل قرار فرضها .

وفي مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة « لوباريزيان » ، اليوم الجمعة ، زاد وزير الخارجية الفرنسي ، قائلا : « نقول للأميركيين ، إن التدابير العقابية التي سيتخذونها ، تخصّهم وحدهم ».

Advertisements

وأضاف جان إيف لودريان : « أوروبا ليست مضطرة ، لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ، من الاتفاقية التي ساهمت في خروجها للنور » ، ويقصد الاتفاق النووي ، الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما ، ودول أوروبية أخرى ، مع إيران .

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ، أهمية أن تضع أوروبا ، الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها ، وأن تبدء مفاوضات مع واشنطن ، في هذا الشأن .