«نيويورك تايمز»: وزيرة أمريكية كادت أن تستقيل بسبب «ترامب»

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نقلت صحيفة « نيويورك تايمز » الأمريكية ، عن مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الشأن الأمريكي ، أمس الخميس ، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي ، كيرستشن نيلسن ، كادت أن تستقيل من منصبها ، بعد انتقاد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، لها ، خلال اجتماع للحكومة ، أول أمس الأربعاء .

« نيويورك تايمز » ، نقلت عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ، قولهما ، إن نيلسن كتبت مسودة « خطاب استقالة » ، لكنها لم تقدمه لترامب .

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الصحيفة عن المسؤولين أيضا ، قولهما إن الرئيس الأمريكي ، ألقى باللوم خلال الاجتماع ، على نيلسن ، بسبب ما وصفه ، بفشلها في تأمين الحدود الأمريكية ، كما أن هناك مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية ، أكد الواقعة لوكالة « رويترز » للأنباء ، بقوله : « ترامب وبخها » .

الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي ، قال إن ما نشرته « نيويورك تايمز » ، و« زعمت فيه أن الوزيرة نيلسن ، كتبت مسودة خطاب استقالة أمس ، وكادت أن تستقيل ، أمر غير صحيح » .

وأضاف المسؤول الأمريكي ، أن نيلسن تعمل بجد ، اليوم الجمعة ، على أجندة ترامب ، التي تركز على الأمن ، ودعم الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي » .

من جانبه ، امتنع البيت الأبيض ، عن التعليق على ما إذا كان ترامب وبخ نيلسن من عدمه ، وإن كانت كتبت مسودة استقالة أم لا .

وأوضحت سارة ساندرز ، الناطق باسم البيت الأبيض ، أن « الرئيس ترامب ، ملتزم إصلاح نظام الهجرة المعيب ، وحدود أمريكا غير المحكمة » وأضافت : « نحن دولة قوانين ، والرئيس وإدارته سيطبقانها » .

وتابعت سارة ساندرز ، قائلة إن نيلسن ، أكدت في بيان منها أمس الخميس ، أنها تشارك ترامب الإحباط ، من أن « الثغرات القائمة ، وعدم اتخاذ الكونجرس ، إجراءات ، منعت هذه الإدارة من تأمين الحدود بالكامل ، وحماية الشعب الأمريكي » .