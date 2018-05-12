بريطانيا على موعد مع حفل زفاف أسطوري.. زواج «هاري وميجان».. (صور)

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تجري المملكة البريطانية ، استعدادات كبيرة ، قبل أيام من الاحتفال الكبير ، بحفل الزفاف الملكي ، للأمير هاري ، وزواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل ، إحدى أبرز نجمات المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير « سوتس » ، وذلك داخل قلعة « وندسور » ، التي استعدت بالزينة ، من أجل استقبال كبار الشخصيات والمشاهير والآلاف من الصحفيين والإعلاميين ، بعد 7 أيام من الآن ، وتحديدًا يوم السبت المقبل ، من أجل حضور حفل الزفاف الأسطوري .

بدوره ، أشار الأمير البريطاني هاري ، وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل ، إلى أنَّهما يستعدان بحماس ، إلى موكبهما عبر « وندسور » بعد زفافهما هذا الشهر ، بعد اختيارهما لعربة ملكية من دون سقف ، من أجل هذا الموكب .

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ومن المقرر أن يستقل الأمير هاري ، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ، وخطيبته ميجان ، عربة ذات 4 عجلات ، وذلك خلال جولتهما في أرجاء المدينة ، عقب مراسم الزفاف في قلعة « وندسور » ، وهي مقر الملكة إليزابيث ، وتقع في غرب لندن ، يوم 19 مايو .

وقصر « وندزور » هذا ، أو قلعة « وندسور » ، هي أكبر قلعة مأهولة في العالم ، ويعود تاريخ هذه القلعة إلى فترة « وليام الفاتح » ، وهي من أكثر قلاع شهرة في العالم .

وتقع هذه القلعة. على مساحة نحو 484 ألف قدم مربع ، أي ما يقرب من 45 ألف متر مربع ، بجوار قصر « باكنجهام » في لندن ، و« هولي رود » في أدنبرة ، وهي من أهم أماكن الإقامة الرسمية للتاج البريطاني .

وفي بيان لقصر « كينزنجتون » ، جاء أنَّ « الأمير هاري ، وماركل ، يتوقان بشدة إلى هذه الرحلة القصيرة ، التي يأملان أن تتيح لهما التعبير عن امتنانهما ، لكل من تجمعوا في قلعة (وندسور ) ، للاستمتاع بأجواء هذا اليوم الخاص » .

ومن المقرر أن يجوب موكب العروسين ، في جولة داخل القلعة ، قبيل عودتهما إلى « لونج واك » ، وهو طريق شهير يحاط بالأشجار ، ويقود هذا الطريق إلى بوابات القلعة ، وهناك في الموكب أكثر من 100 عربة ، في مجموعة العربات الملكية التي تجرها الخيول ، بينها 5 عربات من طراز « لاندو » المكشوف ، واستخدم هاري إحدى هذه العربات ، خلال زفاف شقيقه الأكبر وليام ، على كيت ميدلتون ، في العام 2011 .

.صممت موظفة في « ليجولاند » ، تصميمًا تخيليًا عن طريق مجسَّمات الـ« ليجو » ، من أجل حفل زفاف هاري وميجان ، كما أعدت الموظفة ، مجسمًا كبيرًا للقلعة التي سوف تشهد حفل الزفاف ، ومجسَّمات أخرى للعروسين ، والعائلة الملكية والمدعوين .

تجسيد حفل زفاف الأمير البريطاني هاري ، وخطيبته ميجان ماركل ، عن طريق مجسمات الـ« ليجو » ، يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بهذا العرس الملكي ، الذى تنتظره العائلة الملكية البريطانية خلال هذا الشهر .

ويحظى هذا الزفاف الأسطوري الملكي ، باهتمام كبير داخل وخارج المملكة المتحدة ، إذ أنتج أحد مصانع البيرة ، نوعًا خاصًا على شرف حفل الزفاف ، فضلًا عن تصميم أنواع مبتكرة من الدعاية ، على الأكواب الزجاجية ، تحمل موعد حفل الزفاف الملكي .

وكانت صحيفة « ديلي ميل » البريطانية ، كشفت عن أنَّ فتسان زفاف الممثلة الأمريكية ، ميجان ماركل ، خطيبة الأمير البريطاني هاري ، سرف يكون من تصميم دار « رالف آند روسو » ، وهي دار أزياء أسترالية ، انطلقت من العاصمة البريطانية « لندن » ، منذ ما يقرب من 11 عامًا .

ثوب خطيبة الأمير هاري ، كان قُدِّر بما يقرب من 180 ألف دولار ، ومن المتوقع أن ترتديه ميجان ماركل ، خلال حفل الزفاف الذي يشارك فيه 600 مدعو ، وما يتجاوز مليار مشاهد ، عبر شاشات التليفزيون والإنترنت حول العالم .

ومن المقرر أن تعتمد الممثلة الأمريكية ، ميجان ماركل ، ثوبًا آخر خلال الحفل الخاص ، الذي من المقرر إقامته في هذه المناسبة ، من قبل الأمير تشارلز على شرف العروسين ، وتقول معلومات إن هذا الثوب ، سوف يكون من توقيع دار « بوربيري » البريطانية الشهيرة .

يذكر أنَّ الثنائي « رالف آند روسو » ، هو مَن صمم كذلك الثوب الذي ظهرت فيه ميجان ماركل ، خلال الصورة الرسمية لخطبتها من الأمير البريطاني هاري ، وبلغ سعره ما يقرب من 100 ألف دولار .

ولدى اقتراب موعد زفاف الأمير هاري وميجان ماركل ، الذي من المقرر إقامته يوم السبت المقبل ، سوف ينظم مزاد علني ، من أجل بيع قطع من كعك حفلات زفاف ملكية ، عمرها عشرة أعوام ، إذ تشمل هذه القطع ، « شريحة من كعكة حفل زفاف الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والأميرة المحبوبة ديانا » ، و « حفل الأمير ويليام وكيت ميدلتون » ، حيث تلفت التوقعات ، إلى أن القطعة الواحدة ، سوف تباع بمئات وربما آلاف الدولارات ، باعتبارها من التذكارات .

على صعيد متصل ، ذكر مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في المملكة المتحدة ، أنَّه من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل ، إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء ، مع متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون .

وأشارت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للطاقة ، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني ، إلى حدوث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ، وزادت : « نرى زيادة في الطلب على الكهرباء ، عند بث مراحل مهمة من حدث ما » .

ومن المتوقع في يوم حفل الزفاف الأسطوري ، أن تبلغ أعلى زيادة في الطلب بمقدار 1200 ميجاوات ، عقب انتهاء مراسم الزفاف ، مع تشغيل نحو 480 ألف غلاية كهربائية ، في الوقت ذاته .

وبالنسبة إلى هدية الممثلكة الأمريكية ميجان ماركل الأولى ، في مناسبة زفافها ، فوردت من مواطن يعيش في فنلندا ، إذ أهداها ملابس للطهي ، وقد تعتبر هذه الهدية معنوية للغاية ، حيث إن ماركل والأمير هاري ، كانا يقضيان أول أيام علاقتهما في المنزل ، وكانا أيضًا يطهيان الطعام معًا ، حتى أن الأمير هاري ، تقدم وطلب يد ماركل ، عندما كان الثنائي يحضران طبق دجاج مشوي .

« ماركل » ولدت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ، كما ظهرت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون ، خلال حلقة من المسلسل الطبي « جنرال هوسبيتال » في العام 2002 ، ثم شاركت في مسلسلات تلفزيونية أخرى وأفلام ، أما في العام 2011 ، فقد تزوجت المنتج السينمائي تريفور إنجلسون ، غير إنهما انفصلا بعد عامين ، واكتسبت شهرتها الكبيرة كممثلة بعد مشاركتها في المسلسل التلفزيوني « سوتس » ، الذي لعبت فيه دور « ريتشل زين » ، وانسحبت من المسلسل في الشهر الماضي .

شركة « براند فاينانس » للاستشارات المالية ، تتوقع أيضًا أن يجني الاقتصاد البريطاني ، ما يقرب من مليار جنيه إسترليني ، خلال العام 2018 ، نتيجة الاحتفالات المرتبطة بهذا الزواج .

ومن المتوقع أيضًا ، أن تبلغ عائدات السياحة نحو 300 مليون جنيه إسترليني ، فيما يتوقع أن تبلغ عائدات التغطية الإعلامية لحفل الزفاف ، وحقوق بث الصور والبرامج التليفزيونية ، نحو 300 مليون جنيه إسترليني ، فضلا عن مكاسب الدعاية الكلية لبريطانيا .