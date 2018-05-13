قبل زفافهما الأسطوري.. «هاري وميجان» يطالبان أسقفا أمريكيا بإلقاء كلمة في حفل زواجهما

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قبل حفل زفافهما الأسطوري ، المقرر له السبت المقبل ، والذي تنتظره المملكة المتحدة ، ومهتمون كثر حول العالم ، طلب الأمير البريطاني هاري ، وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل ، أسقفا أمريكيا كبيرا ، لإلقاء كلمة في حفل زفافهما .

والأمير هاري ، حفيد الملكة إليزابيث ، ونجل الأميرة الراحلة ديانا ، وولي العهد البريطاني ، الأمير تشارلز ، والذي يحتل المركز السادس ، في ترتيب ولاية العرش ، يتزوج من ميجان ماركل ، التي تلعب دور بطولة ، في الدراما التلفزيونية الأمريكية « سوتش » ، في حفل أسطوري ، مقرر له السبت المقبل ، داخل قلعة وندسور ، مقر العائلة المالكة البريطانية ، منذ نحو 1000 عام .

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وأعلن قصر « كينجستون » ، أن الأسقف مايكل بروس كاري ، سوف ينضم إلى جوستين ويلبي ، رئيس أساقفة كانتربري ، والزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية ، من أجل المشاركة فى الزفاف ، المتوقع أن يشاهده ملايين الأشخاص ، في أنحاء مختلفة من العالم .

والأسقف كاري ، هو الأسقف رقم 27 ، والرئيس الحالي للكنيسة الأسقفية ، وكان أول أمريكي من أصل إفريقي ، يتولى هذا المنصب ، حين انتخب في العام 2015 ، ومن المنتظر أم يشرف ويلبي ، على تبادل كلمات الوعود ، في حين سيدير المراسم ذاتها ، عميد « وندسور » .

وفي بيان صحفي عنه ، قال الأسقف كاري : « الحب الذي جمع بين الأمير هاري ، والآنسة ميجان ماركل ، وسوف يربطهما سويا ، أصله ومصدره الله ، وهو مفتاح الحياة والسعادة ، لذا فنحن نحتفل ونصلي من أجلهما اليوم » .

تجري المملكة البريطانية ، استعدادات كبيرة ، قبل أيام من الاحتفال الكبير ، بحفل الزفاف الملكي ، للأمير هاري ، وزواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل ، إحدى أبرز نجمات المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير « سوتس » ، وذلك داخل قلعة « وندسور » ، التي استعدت بالزينة ، من أجل استقبال كبار الشخصيات والمشاهير والآلاف من الصحفيين والإعلاميين ، بعد 7 أيام من الآن ، وتحديدًا يوم السبت المقبل ، من أجل حضور حفل الزفاف الأسطوري .

بدوره ، أشار الأمير البريطاني هاري ، وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل ، إلى أنَّهما يستعدان بحماس ، إلى موكبهما عبر « وندسور » بعد زفافهما هذا الشهر ، بعد اختيارهما لعربة ملكية من دون سقف ، من أجل هذا الموكب

ومن المقرر أن يجوب موكب العروسين ، في جولة داخل القلعة ، قبيل عودتهما إلى « لونج واك » ، وهو طريق شهير يحاط بالأشجار ، ويقود هذا الطريق إلى بوابات القلعة ، وهناك في الموكب أكثر من 100 عربة ، في مجموعة العربات الملكية التي تجرها الخيول ، بينها 5 عربات من طراز « لاندو » المكشوف ، واستخدم هاري إحدى هذه العربات ، خلال زفاف شقيقه الأكبر وليام ، على كيت ميدلتون ، في العام 2011 .

وكانت صحيفة « ديلي ميل » البريطانية ، كشفت عن أنَّ فتسان زفاف الممثلة الأمريكية ، ميجان ماركل ، خطيبة الأمير البريطاني هاري ، سرف يكون من تصميم دار « رالف آند روسو » ، وهي دار أزياء أسترالية ، انطلقت من العاصمة البريطانية « لندن » ، منذ ما يقرب من 11 عامًا .

ثوب خطيبة الأمير هاري ، كان قُدِّر بما يقرب من 180 ألف دولار ، ومن المتوقع أن ترتديه ميجان ماركل ، خلال حفل الزفاف الذي يشارك فيه 600 مدعو ، وما يتجاوز مليار مشاهد ، عبر شاشات التليفزيون والإنترنت حول العالم .

ومن المقرر أن تعتمد الممثلة الأمريكية ، ميجان ماركل ، ثوبًا آخر خلال الحفل الخاص ، الذي من المقرر إقامته في هذه المناسبة ، من قبل الأمير تشارلز على شرف العروسين ، وتقول معلومات إن هذا الثوب ، سوف يكون من توقيع دار « بوربيري » البريطانية الشهيرة .

« ماركل » ولدت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ، كما ظهرت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون ، خلال حلقة من المسلسل الطبي « جنرال هوسبيتال » في العام 2002 ، ثم شاركت في مسلسلات تلفزيونية أخرى وأفلام ، أما في العام 2011 ، فقد تزوجت المنتج السينمائي تريفور إنجلسون ، غير إنهما انفصلا بعد عامين ، واكتسبت شهرتها الكبيرة كممثلة بعد مشاركتها في المسلسل التلفزيوني « سوتس » ، الذي لعبت فيه دور « ريتشل زين » ، وانسحبت من المسلسل في الشهر الماضي .

شركة « براند فاينانس » للاستشارات المالية ، تتوقع أيضًا أن يجني الاقتصاد البريطاني ، ما يقرب من مليار جنيه إسترليني ، خلال العام 2018 ، نتيجة الاحتفالات المرتبطة بهذا الزواج .

ومن المتوقع أيضًا ، أن تبلغ عائدات السياحة نحو 300 مليون جنيه إسترليني ، فيما يتوقع أن تبلغ عائدات التغطية الإعلامية لحفل الزفاف ، وحقوق بث الصور والبرامج التليفزيونية ، نحو 300 مليون جنيه إسترليني ، فضلا عن مكاسب الدعاية الكلية لبريطانيا .