سلطات الاحتلال تمهد لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس غداً برفع الإعلام

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تابع موقع مصر 365 قيام السلطات المسؤولة في إسرائيل لرفع العلمين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل اليوم الموافق يوم الأحد كما تم رسم علم أمريكا بالورود في شوارع مدينة القدس العربية، في إطار استعداداتها لافتتاح “السفارة الأمريكية بالقدس” غداً الموافق يوم الاثنين.

ويجدر هنا الإشارة أن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس يأتي بعد مرور خمسة أشهر من اعتراف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بالقدس على أنها عاصمة للدولة الإسرائيلية، والتي قد شهدت موجة عارمة من الاحتجاجات من مختلف دول العالم على ذلك القرار الأمريكي.

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وتعد مدينة القدس العربية هي مدينة مقدسة وقد تم تقسيمها فيما بين الدولة الفلسطينية وبين إسرائيل، وتقوم إسرائيل بالسيطرة على الجزء الغربي من القدس فيما يتم اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية منذ عام 1967م، وقد استولت أيضا إسرائيل على القدس الشرقية مع قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قبل خمسة أشهر اعتراف بالقدس العربية كاملة لتصبح عاصمة لإسرائيل وقد لاقى هذا الإعلان موجة من الاعتراضات الدولية، وقد وعد الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية يمن تل أبيب إلى القدس على أن يتم تنفيذ ذلك يوم الرابع عشر من شهر مايو الجاري لعام 2018.

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