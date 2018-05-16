كل ما تريد معرفته عن «العالم هذا المساء».. غزة وبريطانيا وفرنسا وروسيا

منذ 25 دقيقة شئون خارجية
كل ما تريد معرفته عن «العالم هذا المساء».. غزة وبريطانيا وفرنسا وروسيا

الأحداث المشتعلة في غزة ، منذ بدء إحياء الفلسطينيين « مسيرات العودة » ، في الذكرى الـ70 للنكبة ، والتي وصلت إلى أقصى مراحل ذروتها أمس الإثنين ، باستشهاد نحو 60 فلسطينيًا ، وإصابة نحو 3 آلاف ، لا تزال تسيطر على الساحة العالمية ، إذ استشهد فلسطينيين اثنين ، مساء أمس الثلاثاء ، ليرتفع عدد الشهداء إلى 60 فلسطينيًا ، في وقت تتلاحق فيه ردود الفعل الغاضبة ، من جميع دول العالم ، إزاء انتهاكات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، التي وصفها البعض بأنَّها « ترتقي إلى جرائم حرب » ، في وقت عقد فيه مجلس الأمن الدولي ، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع ، في قطاع غزة المحاصر .

وشهدت الساحة العالمية ، مساء اليوم الثلاثاء ، عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة ، خصوصًا في المملكة المتحدة ، التي شهدت تنظيم احتجاجات كبيرة ، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إذ رفع المتظاهرون صورًا للرئيس التركي ، وكتبوا عليها « الإرهابي » .

وفي فرنسا ، اندلعت مشاجرات بين قوات الأمن الفرنسية ، ومتظاهرين يحتجون للمطالبة بتحسين ظروف العمل ، واعتراضا على تقليل القوى العاملة في المستشفيات .

واليوم، استشهد فلسطينيان ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، في شرق مخيم « البريج » ، وسط قطاع غزة المحاصر ، ليرتفع عدد الشهداء إلى ما يقرب من 60 فلسطينيًا .

بدورها ، قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان منها اليوم الثلاثاء ، أيضًا ، أنَّ « قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين ، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ، ما أسفر عن استشهاد ناصر غراب 51 عامًا ، وبلال الأشرم 18 عامًا » .

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية ، إلى أنَّ عدد المصابين ، وصل إلى 417 فلسطينيًا ، أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق عن طريق الغاز ، الذي أطلقه جنود الاحتلال ، بينهم 10 من الطواقم الطبية التي تسعف المصابين .

وأشارت وكالة « وفا » الفلسطينية ، إلى أنَّ شابًا فلسطينيًا ، كان قد استشهد اليوم ، متأثرًا بجروح أصيب بها ، عن طريق رصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، خلال اعتداءاتها أمس الإثنين ، على المشاركين في مسيرات العودة ، شرق مدينة غزة .

وكذلك ، استشهدت رضيعة فلسطينية ، متأثرة باستنشاقها الغاز السام ، الذي أطلقته عليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، خلال انتهاكاتها بحق المشاركين في « مسيرات العودة » ، في قطاع غزة المحاصر أمس .

من جانبه ، عقد مجلس الأمن الدولي ، أمس الثلاثاء ، جلسته الطارئة بشأن الأحداث في قطاع غزة المحاصر ، بدأها بالوقوف دقيقة حدادًا ، على أروح الشهداء الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ، أول أمس الإثنين ، والتي انتقدها كثير من المسؤولين حول العالم ، ووصفها البعض منهم ، بأنها ترتقي إلى « جرائم حرب » ، خلال مواجهات يوم النكبة ، وكذلك الاعتراض على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة .

وانتهت جلسة مجلس الأمن الدولي ، بمطالبة مجموعة تمثل 15 دولة عربية في الأمم المتحدة ، إلى « تحقيق مستقل وشفاف ، ثم ثماني دول أوروبية ، هي « السويد ، فرنسا ، المملكة المتحدة ، بولندا ، ألمانيا ، هولندا ، بلجيكا ، وإيطاليا » ، تقرأ بصوت مرتفع ، بيانًا يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي ، بـ « ضبط النفس » ، و « احترام الحق في التظاهر » .

« الحالة في الشرق الأوسط » .. تحت هذا العنوان ، بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي ، إذ تمَّ اعتماد جدول أعمال الجلسة ، بحسب أحكام النظام الداخلي المؤقت للمجلس ، بينما بدأت الكلمات ، بكلمة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ، السيد نيكولاي ملادينوف .

وفي كلمات مستفزة كعادتها ، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ، في مجلس الأمن الدولي ، نيكى هيلي ، إنَّ اختيار بلادها لمكان سفارتها في مدينة القدس ، يعتمد على حدود إسرائيل ، وليس حدودًا متنازع عليها ، مواصلة زعمها بالقول : « نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، من تل أبيب إلى القدس ، لا يقوّض السلام بأي طريقة » .

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ، في مجلس الأمن الدولي ، خلالها كلمتها في مجلس الأمن الدولي ، من أجل مناقشة الأوضاع في مدينة غزة ، أنّ العنف الدائر في فلسطين ، لا يرتبط بنقل السفارة ، بينما يرتبط برفض وجود دولة إسرائيل .

في مكان آخر من العالم ، تجمَّع متظاهرون من المدافعين عن حرية الرأي ، ومؤيدون للأكراد ، أمام مقر الحكومة البريطانية في « داونينج ستريت » ، أمس الثلاثاء ، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، قبيل اجتماع بين الرئيس التركي ، ورئيسة الحكومة البريطانية ، تيريزا ماي .

من جانبها ، حاولت الشرطة البريطانية ، تفريق المحتجين ، بينما اعتقلت عددًا منهم ، وحمل النشطاء المؤيدون للأكراد ، لافتات تحمل صورًا للرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، وعليها كلمة « إرهابي » ، وعلمًا يحمل صورة « عبد الله أوجلان » ، زعيم حزب « العمال الكردستاني » المحبوس .

بدوره ، ذكر متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية ، أنَّ « محادثات صريحة » بشأن حقوق الإنسان ، سوف تكون على جدول الاجتماع ، بين رجب طيب أرودغان وتيريزا ماي .

وتابع المتحدث باسم الحكومة البريطانية : « كنا دائمًا واضحين ، إننا نريد أن تتمسك تركيا بالتزاماتها الدولية ، وبينها احترام حرية التعبير والحريات السياسية » .

وسوف تسرع الانتخابات المبكرة ، من انتقال تركيا إلى نظام رئاسي جديد ، من خلال تعديلات دستورية ، تمت الموافقة عليها ، في استفتاء أجري خلال العام الماضي ، ولا تزال حالة الطوارئ مفروضة في تركيا ، بعد 22 شهرًا من انقلاب فاشل .

وأمام مقر الحكومة البريطانية ، في « داونينج ستريت » ، شارك عشرات النشطاء ، في احتجاج نظمته مجموعات مدافعة عن حرية التعبير ، مثل « بين » التي تعني (القلم) في اللغة الإنجليزية ، و « المؤشر إلى الرقابة » ، و « مراسلون بلا حدود » .

وفي مكان آخر أيضًا ، وقعت مناوشات بين قوات الأمن في فرنسا ، ومتظاهرين يحتجون للمطالبة بتحسين ظروف العمل ، ويعترضون على تقليل القوى العاملة في المستشفيات .

وكان موظفون في مستشفى ، داخل العاصمة الفرنسية « باريس » ، نظموا أمس الثلاثاء ، مظاهرة احتجاجية ضد تخفيض عدد العاملين ، والدعوة إلى ظروف عمل أفضل في باريس ، بينما رفع محتجون ، الشماريخ في وجه رجال الأمن .

وأعرب الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، أمس الثلاثاء ، الجسر الجديد الذي يربط القرم بروسيا ، خلف مقود شاحنة برتقالية اللون ، مفتتحا هذا الجسر ذو القيمة الرمزية العالية للكرملين ، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون الروسي في بث مباشر .