شاهد لحظة طرد السفير الإسرائيلي من تركيا.. ورد فعل تل أبيب (فيديو)

منذ 32 دقيقة شئون خارجية
شاهد لحظة طرد السفير الإسرائيلي من تركيا.. ورد فعل تل أبيب (فيديو)

استدعت إسرائيل «دولة الاحتلال» ، اليوم الأربعاء ، المسؤول في السفارة التركية ، بتل أبيب ، إلى مقر وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ، ووبخته بشدة ، بعد ما تعرض له سفير دولة الاحتلال لدى تركيا ، إيتان نائيه ، في مطار إسطنبول ، خلال مغادرته تركيا ، من فحص أمني مشدد ، وذلك بحضور وسائل تركية .

وبعد استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة ، على يد قوات الجيش الإسرائيلي ، تعرض إيتان نائيه ، السفير الإسرائيلي ، إلى تفتيش أمني مذل في مطار إسطنبول ، بعد طرده من قبل السلطات التركية ، وطلب منه أمن المطار خلال التفتيش الأمني ، خلع حذائه ومعطفه ، وهو المشهد الذي وثقته وسائل إعلام تركية ، بطريقة متعمدة .

صحيفة « هآرتس » الإسرائيلية ، ذكرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء ، أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ، دعت وسائل إعلام إسرائيلية ، لتوثيق وصول المسؤول التركي إلى مكتب الوزارة ، ولحظة توبيخه .

جدير بالذكر ، أن تركيا وإسرائيل ، طردتا سفراء كل منهما وقنصلهما العام ، في خطوات إجرائية متبادلة بين البلدين ، وذلك في حالة غير مسبوقة بينهما ، على خلفية تصريحات الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، والتي انتقد فيها تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مع محتجين فلسطينيين في قطاع غزة ، واستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا ، خلال يوم واحد فقط ، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، بالحدة ذاتها ، ما أجج الموقف بين البلدين ، وانتهى بتبادل طرد السفيرين والقنصلين .

 