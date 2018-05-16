شاهد لحظة طرد السفير الإسرائيلي من تركيا.. ورد فعل تل أبيب (فيديو)

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استدعت إسرائيل «دولة الاحتلال» ، اليوم الأربعاء ، المسؤول في السفارة التركية ، بتل أبيب ، إلى مقر وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ، ووبخته بشدة ، بعد ما تعرض له سفير دولة الاحتلال لدى تركيا ، إيتان نائيه ، في مطار إسطنبول ، خلال مغادرته تركيا ، من فحص أمني مشدد ، وذلك بحضور وسائل تركية .

وبعد استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة ، على يد قوات الجيش الإسرائيلي ، تعرض إيتان نائيه ، السفير الإسرائيلي ، إلى تفتيش أمني مذل في مطار إسطنبول ، بعد طرده من قبل السلطات التركية ، وطلب منه أمن المطار خلال التفتيش الأمني ، خلع حذائه ومعطفه ، وهو المشهد الذي وثقته وسائل إعلام تركية ، بطريقة متعمدة .

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صحيفة « هآرتس » الإسرائيلية ، ذكرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء ، أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ، دعت وسائل إعلام إسرائيلية ، لتوثيق وصول المسؤول التركي إلى مكتب الوزارة ، ولحظة توبيخه .

جدير بالذكر ، أن تركيا وإسرائيل ، طردتا سفراء كل منهما وقنصلهما العام ، في خطوات إجرائية متبادلة بين البلدين ، وذلك في حالة غير مسبوقة بينهما ، على خلفية تصريحات الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، والتي انتقد فيها تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مع محتجين فلسطينيين في قطاع غزة ، واستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا ، خلال يوم واحد فقط ، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، بالحدة ذاتها ، ما أجج الموقف بين البلدين ، وانتهى بتبادل طرد السفيرين والقنصلين .