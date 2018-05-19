بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري

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ديقدم موقع «مصر 365» ، بثا مباشرا ، لحفل زفاف الأمير هاري ، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل .

ويتابع ملايين حول العالم ، الحفل الأسطوري الذي تستضيفه قلعة « ويندسور » في بريطانيا ، ويتوقع أن يتدفق نحو 100 ألف شخص ، على بلدة ويندسور ، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا غرب لندن ، إضافة إلى تنظيم احتفالات في أماكن مختلفة من المملكة المتحدة ، لمتابعة مراسم الزفاف ، وذلك حسب ما ذكر موقع « سكاي نيوز عربية » .

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مراسم الزفاف الملكي ، بدأت في الساعة الحادية عشرة بتوقيت جرينتش ، داخل كنيسة القديس جاورجيوس ، الواقعة في قصر ويندسور ، وذلك بحضور جدة الأمير هاري ، الملكة إليزابيث الثانية ، والتي تبلغ من العمر 92 عاما ، كما حضرت شخصيات أخرى ، بينها زملاء ميجان في مسلسل « سوتس » الأمريكي الشهير .

ويقود عميد كلية ويندسور الاحتفال بالزفاف الأسطوري ، بينما يشرف رئيس أساقفة كانتربري ، على إتمام مراسم الزواج ، حيث يدعو الأمير هاري وميجان ، ليقفا وجها إلى وجه ، من أجل تلقينهما ما يعرف بـ« العهد » ، وفقا لصحيفة « صن » البريطانية.

وكان قصر بكنجهام ، أعلن في وقت سابق ، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ، منحت حفيدها الأمير هاري ، لقب « دوق ساسكس » ، ما يعني أن خطيبته ميجان ماركل ، سوف تصبح دوقة بعد مراسم الزفاف . وحصل هاري أيضا ، على لقبي « إيرل أوف دمبارتون » و « بارون كيلكيل » ، في وقت سابق .