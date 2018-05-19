إسرائيل تعلن رفضها فتح تحقيق أممي بشأن ممارساتها في غزة

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أعلنت إسرائيل رفضها التام لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يتبع الأمم المتحدة، و المختص بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية بقطاع غزة.

كما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت الموافق 19-5-2018، تصريح لوزارة الخارجية الإسرائيلية والذي نص على ” يثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنه هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث”.

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كما أضافت الوزارة الإسرائيلية أن جميع النتائج التي قد قرر المجلس تشكيلها معلومة من وقت سابق عن الإعلان عنها، وهي بمثابة انعكاس للقرار نفسه.

وفي الأمس الموافق الجمعة قد اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قراراً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الانتهاكات التي تستخدمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية قامت بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة “العودة الكبرى”، مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 فلسطينياً، وإصابة آخرين.

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