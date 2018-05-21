بالفيديو خبير بالشأن الكوري يعلن عن قلق بيونغ يانغ من إعداد حرب ضدها

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تابع موقع مصر 365 إعلان الخبير في الشأن الكوري محمد صلاح بإن أبرز الملفات التي سوف يتم مناقشتها خلال اللقاء الذي سوف يجمع ما بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية هي القمة المرتقبة ما بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقد أشار إلى أن التوتر من جانب بيونج يانج بسبب المناورات التي تتم خلال الوقت الراهن فيما بين سول وواشنطن، وأكد خلال التصريحات التي أعلنها الخبير في الشأن الكوري محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية على القناة الفضائية “اكسترا نيوز” أن كوريا الشمالية قلقة خلال الوقت الراهن من المناورات التي تتم فيما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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وقد وجهت كوريا الشمالية اتهامات لكل من كوريا الجنوبية وواشنطن بسبب مناورات المشتركة تتم خلال الوقت الراهن، وتعتقد بيونج يانج أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يعدان معركة ضدها بسبب استخدامهم للطائرات القادرة على حمل “رؤوس نووية” خلال تلك المناورات المشتركة.

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