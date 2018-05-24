أكاديمي: أمريكا لن تضحي بإسرائيل من أجل العرب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور جمال عبدالجواد حيث أعلن قائلاً “إن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لديها تصورات غير واقعية لأزمات منطقة الشرق الأوسط”.

وقد أوضح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضحي بإسرائيل من أجل مصلحة العرب، وأكد قائلاً “أن هناك تطورات هامة من الناحية السياسية في المنطقة وتحديداً في القضية الفلسطينية”.

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وقد أوضح عبدالجواد أن جمهورية مصر العربية والدولة الأردنية بينهما تشاور دائم ومستمر بشأن قضايا المنطقة العربية، وقد أضاف أن القيادة السياسية الفلسطينية دائما ما تقوم باستشارة كلا من الدولة المصرية والدولة الأردنية بشكل دائم ومستمر، وأضاف “أن هناك أزمة كبيرة في العلاقات الأمريكية الفلسطينية”.

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