ترامب يلغي لقائه مع زعيم كوريا الشمالية: عداؤك المفتوح يمنعني

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ألغى الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، اليوم الخميس ، لقاء القمة التي كان مقرا عقدها ، يوم 12 يونيو المقبل ، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، حسب ما ذكر حطاب ، صادر اليوم الخميس ، عن البيت الأبيض .

وفي الرسالة التي وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي ، قال دونالد ترامب : « كنت أتطلع كثيرا لألتقيك هناك ، للأسف ، استنادا إلى الغضب الهائل والعداء المفتوح ، الذي ظهر في آخر تصريح لك ، أشعر أنه من غير الملائم في هذا الوقت ، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة » .

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الجدير بالذكر ، أم مسؤولة كورية شمالية رفيعة المستوى ، انتقدت اليوم الخميس ، نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بنس ، بعد إدلائه بتصريحات ، وصفتها بأنها « جاهلة وغبية » ، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أخيرة معه ، تحدثت عن مفاوضات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية .

تشوي سون هوي ، نائبة وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية ، قالت في بيان صحفي عنها ، نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية : « لا يمكنني أن أكتم مفاجأتي ، تجاه تصريحات جاهلة وغبية ، تصدر من فم نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » .

وحذر نائب الرئيس الأمريكي ، يوم الإثنين الماضي ، خلال مقابلة مع قناة « فوكس » ، الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون ، من المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها ، قبل القمة المقررة بين زعيمي البلدين ، الشهر المقبل في سنغافورة ، معتبرا أن أمر مثل هذا ، سوف يكون « خطأ كبيرا » .

وأضاف مايك بنس ، أن كوريا الشمالية ، قد ينتهي بها الأمر مثل ليبيا ، حال لم يبرم كيم جونغ أون ، « صفقة » بشأن برنامجه النووي .

تشوي ردت على هذه المقابلة ، بكلمات غاضبة ، انتقدت فيها التصريحات التي وصفتها بأنها « جامحة ووقحة » ، الصادرة عن بنس ، وقالت إن بيونج يانج ، لن تجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات ، بواسطة تهديدات قيادات واشنطن .

وزادت المسؤولة الكورية الشمالية : « لن نتوسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، من أجل الحوار ، أو نتعب أنفسنا باللجوء إلى إقناعهم ، إذا كانوا يرفضون الجلوس معنا » .

وأكدت تشوي : « في حال أساءت الولايات المتحدة ، إلى نوايانا الحسنة ، وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة ، سوف أتقدم باقتراح لقيادتنا العليا ، لإعادة النظر في القمة ، بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، والولايات المتحدة الأمريكية » .