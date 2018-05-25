كوريا الشمالية تعلن عن استعدادها لمواجهة نووية مع واشنطن إذا فشلت المحادثات

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تابع موقع مصر 365 التهديدات التي أطلقها مسؤول في كوريا الشمالية حيث أعلن أن بيونج يانج مستعدة لمواجهة نووية في حال فشل الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية “تشوي سون هوي” حيث أعلن يوم الخميس “أنه في حال استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في نهجها الحالي، سوف تقترح على قيادة بلادها إعادة التفكير في القمة المرتقبة مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وزعيم كوريا الشمالية”.

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وقد أضاف نائب وزير الخارجية بكوريا الشمالية قائلاً “أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي سوف يقرر ما إذا كانت الدولتان سوف يتم مواجهتهما في غرفة اجتماعات أو في مواجهة نووية”.

وقد جاءت تلك التصريحات رداً على مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي حيث أعلن خلال الأسبوع السابق “إن كوريا الشمالية قد تواجه نهاية مماثلة للدولة الليبية في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن”.

وقد أعلن نائب وزير الخارجية بكوريا الشمالية التصريحات الأمريكية بأنها “غير مسؤولة ووضحة” وأضاف أنها لا يمكنها إخفاء مفاجئتها من تلك التصريحات الغبية التي قد أصدرها نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء أمس بأنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم تحديد مصير قمته مع زعيم بيونج يانج، وذلك بعد التصريحات التي أعلنها عن وجود احتمالية كبيرة لعدم عقد القمة المرتقبة في “سنغافورة”.

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