4 سيناريوهات محتملة بعدما فشلت القمة بين كيم وترامب

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصعيدات الحالية بسبب التهديدات التي تطلقها كلاً من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية قبل شهور من الوقت الراهن منذ مطلع العام الحالي 2018.

قد أعلن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية قائلاً “الزر النووي موجود دائماً على مكتبي، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن هذا ليس ابتزازاً بل واقع”، وبدوره قد أعلن دونالد ترامب بأن لديه هو الأخر “زر نووي” أكبر على مكتبه.

Advertisements

وهناك انفراجة قد حدثت وبشكل مفاجئ خلال شهر أبريل السابق لعام 2018 حين أعلن كيم كونج أون وقف التجارب الصاروخية والنووية، كما أن عن تدمير موقع كان مخصص للتجارب النووية، وقد عقب ذلك تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كوريا الشمالية ليتم الإعلان بعدها عن إمكانية عقد قمة تجمع بين رؤساء الدولتين في الثاني عشر من شهر يونيو القادم في “سنغافورة”.

وقد أعلن دونالد ترامب عن إلغاء عقد تلك القمة المقررة، وقد برر ذلك بأنه نتيجة البيان الذي قامت بإصداره كوريا الشمالية، وأضاف “أن كوريا الشمالية قد أبدت قدراً من العدوانية”.

وقد أضاف الرئيس الأمريكي قائلاً “إن العالم خسر فرصة للسلام الدائم، ونظراً للغضب العارم والعدوانية في بيانكم الأخير، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد أي لقاء مخطط له”.

وقد نشر الموقع الأمريكي “فوكس” توقعات فيبين نارانج أستاذ العلوم السياسية بمعهد ماساشوستس قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء القمة المقرر عقده مع زعيم كوريا الشمالية حيث توقع أربعة سيناريوهات في حالة إلغاء القمة بين الرئيسين.

وقد أشار أن السيناريو الأول هو إلغاء القمة بسبب إدراك الطرفين أن موقفهما من موضوع “نزع الأسلحة النووية مازالت متباعدة، وهو ما كان من شأنه أن يمنح وزير الخارجية الأمريكية ومعاونيه المزيد من الوقت لتجسير الفجوة بين الطرفين، إذا ما توصلا إلى قدر من التفاهم يمكن أن يؤدي إلا التقاء الرئيسين”.

وأشار أن السيناريو الثاني هو “إلغاء القمة دون حدوث أي تقدم في كلا الدولتين بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية مع العمل على بقاء العلاقات الودية بين البلدين بمستوى أفضل خلال الفترات القادمة”.

أما السيناريو الثالث فهو كالتالي “إلغاء القمة وعودة التوتر بين الطرفين إلى مستويات ما قبل الانفراجة التي حديث خلال شهر أبريل السابق وهو ما يعني أن بيونج يانج قد تعود إلى تجاربها الصاروخية النووية، وتعود واشنطن إلى فرض العقوبات عليها من جديد، ويعود الطرفان إلى تبادل التهديدات وتصعيد الحرب الكلامية بينهما”.

وأشار أن السيناريو الأربع وهو يعد أسوء السيناريوهات وهو “الحرب” حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالقوة، وأعلنت إلغاء القمة كدليل على فشل المفاوضات الدبلوماسية والسعي إلى تسوية المسألة.

وبحسب الموقع الأمريكي أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية قد أعلن يوم الأربعاء السابق أمام “لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب” أنه قد عقد اتفاق سيء مع بيونج يانج وليس خياراً متاحاً، وأضاف “إن الشعب الأمريكي لا يزال يعول علينا كي نسوى الأمر بالطريقة الصحيحة، وما لم يكن هناك اتفاق جيد على الطاولة فسوف ننسحب باحترام”.

وكما أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الأثنين السابق “إن الخلاف مع كوريا الشمالية قد ينتهي بالسيناريو الذي وقع في ليبيا حيث شنت قوى غربية قصفاً جوياً عليها في الثمانينات لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، وبعد أكثر من عقدين دعمت القوى الغربية انتفاضة أطاحت بزعيمها معمر القذافي”.

وقد أعلن مسؤول في كوريا الشمالية بعد التصريحات التي أعلنها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بعد ساعات من نشرها وقد تم وصف تلك التصريحات “بالحمقاء”، وأضاف المسؤول “إن كوريا الشمالية لن تتوسل من أجل الحوار”، وأطلقت تحذير من أي مواجهة نووية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.

وقد أعلن مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي “أن تصريحات بنس كان القشة التي قصمت ظهر البعير، وإن هناك فرصة للعودة إلى الحوار”، وقد أعلن يوتشي درين وهو نائب رئيس تحرير موقع فوكس حيث نقل عن مؤسسة بحثية خدمية بالكونجرس تقديرها أن كوريا الشمالية يمكنها قصف العاصمة الكورية الجنوبية بعشر آلاف صاروخ في الدقيقة الواحدة.

وأكد أن هذا الأمر قد يسفر عن مصرع ثلاثمائة ألف مواطن في كوريا الجنوبية في الأيام الأولى من الحرب، وأكد أن كل هذا سوف يتم دون أن تقوم كوريا الشمالية باستخدام أي من أسلحة الدمار الشال سواء كانت بيولوجية أو نووية أو كيماوية.

وقد أكد أن زعيم كوريا الشمالية قد يقرر استخدام الأسلحة الكيمياوية والتي تعد الأكبر والأكثر تقدماً في العالم، حيث تتراوح تقديرات ما تملكه بيونج يانج ما بين ألفين وخمسمائة إلى خمسة آلاف طن متري من أنواع غاز “الأعصاب القاتلة” مثل “السارين”.

وأشار قائلاً “أن حرباً في شبة الجزيرة الكورية لن تكون بالسوء الذي تعتقده، وإنما سوف تكون أسوأ بكثير جداًّ، ويمكن أن تهلك الملايين من البشر”.

أقرا المزيد كوريا الشمالية تعلن عن استعدادها لمواجهة نووية مع واشنطن إذا فشلت المحادثات