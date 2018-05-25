الأمن التركي يعتقل 51 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش

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قالت شرطة مكافحة الإرهاب التركية، اليوم الجمعة، أنها قامت بإعتقال 51 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي في عمليات أمنية بأسطنبول.

وتابعت الشرطة، في بيان نشره راديو (سوا) الأمريكي، إن المشتبه بهم يحملون جنسيات أجنبية، مبينة أنهم كانوا يخططون للعودة إلى مناطق النزاع في سوريا.

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وكانت تركيا قد كثفت من عملياتها التي تستهدف المشتبه في انتمائهم للتنظيم الإرهابي في نهاية العام الماضي وذلك قبيل الذكرى السنوية لإطلاق النار بالملهى الليلي، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

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