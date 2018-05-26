بوتين: المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هامة للغاية

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ضرورية على كل المستويات، مشيرا إلى أنه من غير الممكن حل مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بدون إجراء هذه المحادثات.

وصرح بوتين، في لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف الكبرى وعدد من وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة، إنه يرى أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية هامة للغاية، وتابع أنه ” بدون هذه المحادثات فإن قضية نزع السلاح النووي ستظل معقدة في شبه الجزيرة الكورية وسيكون حلها صعب للغاية”، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

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كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، أمس، عن إلغاء لقاء القمة التي كان من المنتظر أن تعقد في 12 يونيو مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وذلك ردا على تصريحات يرى ترامب أنها تحمل ضغائن من جانب بيونج يانج، إلا أن الرئيس الأمريكي عاد ليعلن اليوم مرى أخرى أن القمة قد تعقد في موعدها.

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