صحيفة فرنسية تعلن عن دخول “بوش الأب” إلى المستشفى لهذه الأسباب

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تابع موقع مصر 365 دخول الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش الأب” إلى المستشفى بعد شعوره بالإرهاق والتعب الشديد بسبب انخفاض ضغط الدم، بحسب التصريحات التي قد تم نشرها عبر الصحفية الفرنسية “لو فيجارو”.

وقد أعلن المتحدث باسم عائلة “بوش” اليوم الموافق يوم الأحد أن جورج بوش الأب البالغ من العمر ثلاثة وتسعين عاماً قد تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بانخفاض الضغط، وشعوره بحالة من الهبوط الحاد والإرهاق.

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وقد أضاف المتحدث “أنه سوف يبقى في المستشفى لعدة أيام”، وقد أوضح أن جورج بوش الأب لم يفقد وعيه ولا يشعر بأي آلام حادة إلى الوقت الراهن، ويجدر هنا الإشارة أن جورج بوش الأب قد دخل إلى المستشفى خلال شهر أبريل السابق بعد وفاة زوجته “باربرا بوش” بأيام قليلة.

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