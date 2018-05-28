لإنقاذ الاتفاق النووي.. قمة «روسية – صينية – إيرانية» في بكين الشهر المقبل

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يستعد الرئيس الإيراني ، حسن روحاني ، لحضور قمة مع نظيريه الصيني والروسي ، خلال الشهر المقبل ، في العاصمة الصينية بكين ، وذلك في إطار مساعي إنقاذ الاتفاق النووي ، الذي بات مهددا بالانهيار ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، انسحاب الولايات المتحدة منه ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الإثنين ، مسؤولون في العاصمة الصينية بكين .

والصين وروسيا والقوى الأوروبية ، الموقعة على الاتفاق النووى الإيراني ، المبرم في العام 2015 ، تسعى جاهدة ، من أجل إنقاذ الاتفاق ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، الانسحاب منه ، وإعادة فرض العقوبات على طهران .

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الرئيس الصيني ، شي جينبينج ، يلتقي نظيره الإيراني ، حسن روحاني ، على هامش اجتماع « منظمة تعاون شنجهاي » ، يومي 9 و10 من شهر يونيو ، في مدينة تشينجداو ، وذلك حسب ما قال ، وزير خارجية بكين ، وانج يي ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، سوف يحضر القمة كذلك .

ولدى إعلانه عن أجندة القمة الرسمية ، لم يأت وانج على ذكر الاتفاق النووي ، لكن بكين « الشريك التجاري الأبرز لإيران ، وأحد أكبر مشتري النفط منها » ، أكدت أنها تنوي ، مواصلة التعامل مع الحكومة في طهران ، رغم التحرك الأمريكي .

وحتى الآن ، فإنه من المرجح ، أن تكثف الشركات الصينية ، أنشطتها في إيران ، بهدف ملء الفراغ ، الذي خلفه خروج الشركات الأمريكية ، والانسحاب المحتمل للمنافسين الأوروبيين ، خشية التعرض لإجراءات عقابية ، من الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أن إيران عضوا مراقبا حاليا ، في « منظمة تعاون شنجهاي » ، رغم أنها سعت طويلا ، من أجل الحصول على عضوية كاملة .

والتكتل الإقليمي المعني بالأمن والتجارة ، يضم 4 جمهوريات سوفياتية سابقة ، من آسيا الوسطى ، إضافة إلى عضوين جديدين ، هما باكستان والهند .

ومن المقرر ، أن تناقش القمة خطة تحرك ، مدتها 3 سنوات ، « لمحاربة قوى الشر الثلاث » ، المتمثلة في « الإرهاب ، والانفصال ، والتطرف » ، فضلا عن تعزيز التعاون ، بغرض التعامل مع الخروقات الأمنية عبر الإنترنت ، وتهريب المخدرات ، بحسب ما ذكر « وانج » .

وأكد وزير خارجية بكين ، وانج يي ، أن الصين سوف تدفع ، في طريق « إصلاحات للنظام التجاري المتعدد الأطراف » ، الذي يربط أسواق أعضاء المنظمة ، الذين يضمون نحو 40% ، من عدد سكان العالم .

وفي العام 2016 ، طرحت الصين فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة ، تكون تابعة للمنظمة ، بحسب ما ذكرت وكالة « شينخوا » الرسمية . لكن وانج يي ،لم يوضح حتى الآن ، ما إن كان سيتم إدراج هذا الملف على أجندة القمة المقبلة ، أم لا .