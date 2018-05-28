أزمة دبلوماسية بين بوروندي وفرنسا بسبب الحمير

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تابع موقع مصر 365 الأمر الصادر عن وزير الزراعة في دولة بوروندي حيث أمر بوضع عشرة حمير تم نقلها إلى المدينة في وسط البلاد بتمويل تم من قبل السفارة الفرنسية “قيد الحجز الصحي” بعدما تسبب تلك المسألة في أزمة بين العديد من شخصيات قريبة من السلطة ببوروندي.

وبحسب التصريحات التي تم نقلها عبر القناة الفرنسية “فرانس 24” فإن الشخصيات المقربة من السلطة قد قامت بتوجيه النقد اللاذع لهذه الهدية، وقد اعتبرت أن تلك الهدية هي “إهانة للشعب”، وقد أوضحت الشخصيات أن هذا النوع “غير المتأصل في الشعب البوروندي” كما يرمز في اللغة الفرنسية إلى الغباء والجهل.

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ويجدر هنا الإشارة أن تلك الحمير قد تم شرائها من “تنزانيا” وقد تم وضعها تحت تصرف سكان قرية “جيتيجا” في إطار مشروع تابع لمنظمة غير حكومية من أجل مساعدة الأطفال النساء على نقل جميع منتجاتهم الزراعية ونقل المياه والحطب المستخدم في التدفئة.

قد طالب وزير الزراعة في دولة بوروندي بسحب كل الحمير التي قد تم توزيعها فوراً بدون أي احترام للإجراءات الفنية المتبعة مع الحيوانات الغريبة، وقد أعلن السفير الفرنسية ببوروندي “لوران دولاهوس” عن إشادته عبر تويتر منذ يومين حيث أعلن التالي “بإدخال القوة الرباعية الدفع في مملكة الحيوان إلى بوروندي”.

وعقد الجدل المثار حول ذلك الموضوع قد قام السفير الفرنسي بالرد حيث أعلن التالي “على حد علمي، تم احترام جميع الإجراءات”، وقد أعلن الدبلوماسي الأوروبي أن “السفارة الفرنسية تدفع حاليا ثمن بيانها الأخيرة حول الاستفتاء في بوروندي، زيارة رئيس رواندا المجاور بول كاجامي خصوصاً إلى فرنسا”.

وقد أشار إلى أن الانتقادات التي قد تم توجيهها إلى الدولة الفرنسي حول الاستفتاء المثير للجدل الذي قد تم إجراؤها خلال شهر مايو في بوروندي، وقد تم إقرار تعديل دستوري يمنح “الرئيس الحالي إمكانية البقاء في منصبه حتى عام 2034”.

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