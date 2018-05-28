السودان تعلن موقفها من المشاركة العسكرية في اليمن

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تابع موقع مصر 365 حسم وزارة الدفاع التابعة للدولة السودانية اليوم الموافق الاثنين حالة الجدل المثارة حول مشاركة الجيش السوداني في اليمن أم لا؟ قد أكدت الوزارة “أن مشاركتها في اليمن تعد واجب والتزام أخلاقي”.

وقد جاءت تلك التصريحات التي صدرت عن الفريق أول ركن “عوض محمد أحمد بن عوف” وزير الدفاع السوداني عند استقباله للسفير السعودية الخرطوم “علي بن حسن جعفر”، قد قامت الوزارة بإصدار بيان عنها يتضمن قرار الدولة السودانية.

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وأكد وزير الدفاع “موقف السودان الثابت تجاه التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية” ويأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ نتائج زيارة الفريق طيار محمد عبدالله العايش وزير الدفاع السعودية إلى السودان والتي تم خلال يوم الأربعاء السابق.

ويجد هنا الإشارة إلى أن مساعد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الزائر للسودان خلال زيارة رسمية سوف تستغرق تلك الزيارة يوم واحد، وقد قام خلالها مساعد الوزير بلقاء وزير الدفاع السوداني، والرئيس “عمر البشير”.

ومنذ السادس والعشرين من شهر مارس لعام 2015، وقد تم تنفيذ التحالف العربي والذي ضمن السودان فيه كعضو، والذي تقوده المملكة العربية السعودية في تنفيذ العمليات العسكرية في اليمن من أجل دعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة “حركة تمرد الحوثي” المتهمين بتلقي دعم من الدولة الإيرانية.

ولم تعلن الدولة السودانية بطريقة رسمية عن تعداد قواتها العسكرية المشاركة في عمليات التحالف العسكري، ولكن سبق أن أعلنت عن استعدادها لإرسال ما يقارب من ستة آلاف جندي إلى دولة اليمن.

وخلال الأيام القليلة السابقة قد ظهرت العديد من الدعوات من قبل الأحزاب والبرلمانيين السودانيين من أجل سحب القوات العسكرية السودانية من دولة اليمن من أجل الحفاظ على أرواح الجنود، ومن أجل عدم تأثر العلاقات الدبلوماسية بين الشعبين.

وقد زعمت حركة تمرد الحوثي خلال يوم السابع من شهر أبريل السابق أنهم قد قاموا بقتل جنود من الدولة السوداني في محيط مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة، ولم يتم إصدار أي تعليق بشأن تلك المزاعم من قبل “التحالف العربي أو من قبل القيادة السودانية أو القيادة اليمنية”.

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