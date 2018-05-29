أمريكا تدعو لعقد جلسة طارئة غداً بشأن الصواريخ الفلسطينية تجاه إسرائيل

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أعلنت أمريكا عن دعوتها من أجل عقد اجتماع بشكل طارئ في مجلس الأمن الدولي بخصوص الصواريخ التي قد تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أن مكتب المندوب الأمريكي الدائم في المنظمة الدولية بالأمم المتحدة قد أصدر بيان له جاء فيه التالي “إن واشنطن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي من أجل مناقشة الهجمات التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها من مسلحي قطاع غزة نحو إسرائيل”.

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وأعلن عن توقعه أن يتم عقد الجلسة الطارئة غداً، وأعلنت الوكالة الروسية أن المتحدث الرسمي الساق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية “أوفير جنديلمان” قد أعلن اليوم عن قيام المسلحين الفلسطينيين بإطلاق ما يقارب من مائة لغم وصاروخ تجاه “الجنوب الإسرائيلي”، وإن جيش إسرائيل قد هاجم أربعين هدفاً في القطاع.

وقد أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وسرايا القدس التابعة إلى “حركة الجهاد الإسلامي” عن مسؤوليتهما عن إطلاق تلك الألغام والصواريخ تجاه إسرائيل.

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