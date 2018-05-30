بنك سويسري يعلن عن إيقاف جميع تعاملاته مع إيران

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان بنك التجارة والاستثمار السويسري أنه قد تم تعليق جميع التعاملات المالية مع الدولة الإيرانية، وأنه سوف ينهي جميع أنشطته مع هذه البلد بشكل تدريجي.

وقد جاءت تلك التصريحات بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وأشار بنك التجارة والاستثمار السويسري في البيان الصادر عنه والذي تلقت وكالة الأنباء “رويترز” نسخة منه أنه قد تم تعليق جميع التعاملات المالية المتعلقة بالدولة الإيرانية بعد الثامن من شهر مايو لعام 2018.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن ترامب قد أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في الثامن من شهر مايو 2018 مع إعادة فرض عقوبات على الدولة الإيرانية في مدة مائة وثمانين يوماً مما دفع العديد من الشركات الأوروبية من الإعلان عن تخارجها من الدولة الإيرانية.

أقرا المزيد البيت الأبيض يصدر بيان حول تطبيق إجراءات جديدة ضد الصادرات والاستثمارات الصينية