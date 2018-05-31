الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية يلتقي بوزير خارجية أمريكا

Advertisements

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن لقاء مرتقب من المقرر أن يجمع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبين كيم يونج شول الذراع الأيمن لزعيم دولة كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم عقد فعاليات الاجتماع في “نيويورك” الأمريكية من أجل العمل على تحضير فعاليات القمة الدولية المنتظرة بين زعيم كوريا الشمالية وبين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن الأيام القليلة السابقة قد شهدت اختلاف كبير حول حقيقة تلك القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي وبين زعيم دولة كوريا الشمالية التي من المقرر أن كان من المقرر أن يتم عقد فعالياتها الشهر القادم في “سنغافورة” ولكن هناك شك حول موعد تلك القمة أو فشل عقدها.

أقرا المزيد إيران تطلب الدعم من “أوبك” ضد العقوبات الأمريكية