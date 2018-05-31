الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية يلتقي بوزير خارجية أمريكا

منذ 2 ساعتين شئون خارجية
الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية يلتقي بوزير خارجية أمريكا
كيم يونج شول

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن لقاء مرتقب من المقرر أن يجمع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبين كيم يونج شول الذراع الأيمن لزعيم دولة كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم عقد فعاليات الاجتماع في “نيويورك” الأمريكية من أجل العمل على تحضير فعاليات القمة الدولية المنتظرة بين زعيم كوريا الشمالية وبين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

ويجدر هنا الإشارة أن الأيام القليلة السابقة قد شهدت اختلاف كبير حول حقيقة تلك القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي وبين زعيم دولة كوريا الشمالية التي من المقرر أن كان من المقرر أن يتم عقد فعالياتها الشهر القادم في “سنغافورة” ولكن هناك شك حول موعد تلك القمة أو فشل عقدها.

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