قمة محتملة بين «ترامب» و«بوتين».. وتوقعات بمناقشة حل الخلافات بين البلدين

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يخطط البيت الأبيض ، لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، والرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، خلال لقاء يجمع واحدة من أكثر العلاقات السياسية غموضا على الساحة الدولية ، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة « وول ستريت جورنال » ، اليوم السبت ، نقلا عن مصادر مطلعة ، في البيت الأبيض .

السفير الأمريكي لدى موسكو ، جون هانتسمان ، كان موجودا في واشنطن ، من أجل المساعدة في إعداد اللقاء بين ترامب وبوتين ، حسب ما قال مسؤول رفيع المستوى ، في الإدارة الأمريكية ، أمس الجمعة ، وأكد في الوقت ذاته ، أن الخطط لا تزال في أولها حتى اللحظة ، حيث لم يتفق البلدان بعد ، على موعد ومكان اللقاء .

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ومن المتوقع أن يشمل اللقاء المرتقب ، بين ترامب وبوتين ، إلى مناقشات بشأن روسيا وأوكرانيا ، فضلا عن السيطرة على الأسلحة النووية ، وحل الخلافات طويلة المدى بين البلدين .

وفي حال إجراء القمة ، فإنها سوف تكون اللقاء الثالث ، بين بوتين وترامب ، حيث التقيا على هامش لقاءات دولية ، في العام 2017 ، أحدهما خلال قمة العشرين في ألمانيا ، خلال يوليو الماضي ، وخلال قمة فيتنام في نوفمبر .