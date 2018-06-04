في ظل التصعيد بين البلدين بوتين يوقع على قانون العقوبات ضد أمريكا وحلفائها

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في ظل التصعيد بين البلدين قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوقيع على قانون العقوبات ضد أمريكا وحلفائها اليوم الموافق الاثنين الرابع من شهر يونيو لعام 2018.

وقد أعلنت الوكالة الروسية “سبوتنيك” أن الرئيس الروسي قد قام بالتوقيع على قانون “العقوبات الجوابية” وقد تم نشره على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

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بموجب هذا القانون فإن الرئيس الروسي سوف يمتلك صلاحيات من أجل فرض حظر أو تجميد التعاون الدولي مع “الدول الأجنبية غير الصديقة” إلى جانب قدرته على فرض حظر أو تجميد العلاقات الدولية مع المنظمات التي تدرج بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في قائمة الدول الأجنبية الغير صديقة.

ومن المقرر أيضا أن يتم فرض قيود أو حظر على استيراد أو تصدير المنتجات أو “المواد الخام” من قبل المنظمات التي تتواجد تحت “الولاية القضائية الغير مباشرة أو المباشرة للدولة الأجنبية غير الودية”.

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