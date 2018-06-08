«وول ستريت جورنال»: بوتين طلب لقاء ترامب.. والبيت الأبيض يدرس العرض

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أوردت صحيفة « وول ستريت جورنال » الأمريكية ، في تقرير بثته عبر موقعها الإلكتروني ، على شبكة الإنترنت ، أن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، طالب مستشاو النمسا ، سيباستيان كورتس ، بأن يرتب له لقاء في العاصمة النمساوية فيينا ، مع الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بينما بدأ البيت الأبيض حاليا ، دراسة العرض الروسي ، وذلك حسب ما قال ، مسؤول أوروبي رفيع المستوى .

وأوضحت الصحيفة الأمريكية ، نقلا عن المسؤول الأوروبي ، الذي لم تذكر اسمه ، أن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، طلب ترتيب لقاء ، مع الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، خلال زيارة الأول ، إلى العاصمة النمساوية فيينا ، يوم الثلاثاء الماضي ، بينما تعهد المستشار النمساوي ، بنقل طلب بوتين ، إلى ترامب .

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« وول ستريت جورنال » ، ذكرت أيضا في تقريرها ، أن طلب بوتين ، لعقد قمة بين القادة الروس والأمريكان ، قد يعجل من عقدها بصورة أسرع من المتوقع .

وكذلك ، رصدت الصحيفة الأمريكية ، خلال الأسبوع الماضي ، تحضيرات أولية داخل البيت الأبيض ، من أجل الإعداد لقمة ، بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي .

السفير الأمريكي لدى روسيا. جون هنتسمان ،كان موجودا في واشنطن الأسبوع الماضي ، في اجتماع مع مسؤولي إدارة ترامب ، وذلك من أجل المساعدة في إعداد قمة ، وفقا لما صرح به ، مسؤول أمريكي رفيع المستوى ، في إدارة ترامب .

المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، قال إن السلطات النمساوية ، أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع ، بين زعيما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية .

وكان فلاديمير بوتين ، الرئيس الروسي ، أعلن يوم الثلاثاء الماضي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك ، مع نظيره النمساوي ، ألكسندر فان دير بيلين ، أن رفع العقوبات ، سوف يصب في مصلحة الجميع .

وزاد الرئيس الروسي ، قائلا : « نحن منفتحون ، ومستعدون للعمل المشترك ، هذا العمل يعاد تدريجيا ، ونحن نرى ذلك ، الآن ، لدينا مباحثات وحوار مع ممثلي بروكسل ، بشأن مجالات عدة ، وأرى الأمور تسير بشكل صحيح » .