روسيا تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية

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دعت دولة روسيا الاتحادية ، اليوم الخميس ، مجلس الأمن الدولي ، إلى دراسة رفع تدريجي ، للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية ، وذلك بعد الاتفاق الموقع مع واشنطن ، لنزع السلاح النووي ، من شبه الجزيرة الكورية .

وفي العام الماضي ، اعتمدت الأمم المتحدة ، 3 حزم من العقوبات القاسية ، ضد بيونج يانج ، خاصة صادرات « الفحم ، الحديد ، الصيد البحري ، والنسيج » ، كما أنها تحد من إمدادها بالنفط .

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وفرضت الأمم المتحدة ، تلك العقوبات ، بعد إطلاق كوريا الشمالية ، صواريخ ، فضلا عن إجرائها تجربة نووية ، ما اعتبر تهديدا للاستقرار العالمي .

سفير روسيا فى الأمم المتحدة ، فاسيلى نيبينزا ، قال ردا على سؤال ، بشأن احتمال رفع العقوبات ، عن كوريا الشمالية : « أعتقد ببساطة ، أنه من الطبيعي ، أن نفكر في خطوات بهذا الاتجاه » .

وأضاف فاسيلي نيببينزا : « هناك تقدم يجب أن يتم بشكل متبادل ، يجب أن يكون هناك مقابل ، لأن الطرف الآخر ، يجب أن يرى تشجيعا ، من أجل المضي قدما ، في اتجاه التهدئة » .

من جانبه ، قال السفير الهولندي في الأمم المتحدة ، الذى يترأس لجنة العقوبات بحق كوريا الشمالية ، إن الضغط سوف يستمر ، مع التطبيق الكامل للعقوبات .