السفارة السعودية بروسيا توضح حقيقة إصابة مواطنيها في حادث دهس موسكو

منذ 41 دقيقة شئون خارجية
السفارة السعودية بروسيا توضح حقيقة إصابة مواطنيها في حادث دهس موسكو
حادث موسكو

أعلنت السفارة السعودية بموسكو أنه لا يوجد أي مصابين من المملكة العربية السعودية في حادث الدهس الذي قد وقع مساء أمس السبت في العاصمة موسكو.

وقد أعلن مسؤول في الدولة الروسية “إن حادث الدهس الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو قد يكون نتيجة فقدان السائق السيطرة على سيارته”، وأضاف أن سائق السيارة كان مخمور في الغالب بحسب التصريحات التي قد تم نشرها من قبل صحيفة المواطن السعودية.

وقد أعلن شهود العيان “إن الإصابات التي أسفرت عن حادث الدهس الذي وقع في موسكو معظمها من مشجعي المنتخب المكسيكي، وإن سائق السيارة الذي صدم الحشود قد هرب، ولكن الشرطة الروسية قد قامت بإلقاء القبض عليه فيما بعد”.

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